21.11.2025 08:06 ・ Päivitetty: 21.11.2025 08:11

Stubb ja Orpo Ukrainasta: Keskustelua ja arviointia jatketaan – Zelenskyi mainitsi Stubbin erikseen

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Alexander Stubb presidentinlinnassa torstaina 13. marraskuuta.

Presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan tilannetta arvioidaan parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen olevansa jatkuvassa yhteydessä muihin maailman johtajiin. Hän mainitsi tervehdyksessään erikseen nimeltä Stubbin, jonka kanssa hän kertoi keskustelleensa torstaina.

Zelenskyin mukaan kaksikko koordinoi pyrkimyksiään, mutta ei avannut keskustelun sisältöä tämän tarkemmin.

PRESIDENTTI Stubb kertoi keskustelleensa tilanteesta pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa. Hän sanoi aikovansa käydä keskustelun myös hallituksen kanssa.

Orpo vahvisti asian omassa julkaisussaan.

-  Hallituksen keskeiset ministerit saivat katsauksen julkisuuteen tulleesta Ukrainaa koskevasta rauhansuunnitelmaluonnoksesta, pääministeri sanoi X:ssä.

Orpo kertoi olleensa yhteydessä Stubbin lisäksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan kanssa. Hän sanoi, että keskusteluja liittolaisten kanssa jatketaan.

ZELENSKYI kertoi torstaina, että hän odottaa keskustelevansa lähipäivinä myös presidentti Donald Trumpin kanssa.

-  Olemme täysin tietoisia siitä, että Amerikan vahvuus ja Amerikan tuki voivat todella tuoda rauhaa lähemmäksi, emmekä halua menettää sitä, hän sanoi.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 10.10.

