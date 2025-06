EU puolustaa Budapestin pride-marssia: Älkää tuomitko heitä

EU vaatii Unkaria sallimaan pride-kulkueen järjestämisen lauantaina maan pääkaupungissa Budapestissä, eikä halua että siihen osallistuvia rangaistaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoitti keskiviikkona viestipalvelu X:ssä, ettei kulkueen järjestäjille tai osallistujille saa aiheutua rikosoikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia.

Unkarin poliisi kielsi viime viikolla pride-kulkueen järjestämisen. Kiellon pohjana on Unkarin niin sanottu lastensuojelulaki, joka kieltää homoseksuaalisuuden mainostamisen alaikäisille.

Muun muassa Budapestin liberaali pormestari Gergely Karacsony on kuitenkin vakuuttanut, että pride-kulkue järjestetään kaupungissa kiellosta huolimatta. Pormestarin mukaan poliisilla ei ole oikeutta kieltää tapahtumaa.

EU-MAIDEN suurlähettiläitä ja lähetystöjen henkilökuntaa varoitettiin Unkarin oikeusministerin Bence Tuzsonin allekirjoittamassa kirjeessä osallistumasta pride-kulkueeseen. Useat europarlamentaarikot ovat puolestaan sanoneet osallistuvansa tapahtumaan.

Kulkueen järjestäjien mukaan ainakin EU:n tasa-arvokomissaari Hadja Lahbibia odotetaan Budapestiin perjantaina ja hän osallistuu mahdollisesti myös kulkueeseen.

Kulkueen osallistujat voivat saada jopa 500 euron sakon ja järjestäjät vuoden vankeustuomion. Poliisi voi käyttää kasvojentunnistustekniikkaa osallistujien tunnistamiseen.

PÄÄMINISTERI Viktor Orbanin hallinto on järjestelmällisesti rajoittanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä maassa. Huhtikuussa hyväksytty perustuslain lisäys kavensi entisestään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja silotti tietä pride-kulkueen kieltämiseen.

Perustuslain lisäyksessä muun muassa linjattiin, että ihmisen sukupuoli voi olla ainoastaan mies tai nainen. Unkarin perustuslakiin on jo aiemmin lisätty maininnat siitä, että avioliitto voi toteutua ainoastaan miehen ja naisen välillä ja että äidin on oltava nainen ja isän on oltava mies.

SUOMESSA paraikaa järjestettävän Helsinki Pride -viikon suojelijoina ovat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb. Kulkuetapahtumia on näinä viikkoina runsaasti eri puolilla Suomea.