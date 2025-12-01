Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.12.2025 10:25

EU:n Kallas Ukrainan rauhanneuvotteluista: ”Tämä voi olla käänteentekevä viikko”

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas.

Alkanut viikko saattaa olla käänteentekevä Ukrainan rauhanneuvotteluissa, katsoo EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Tämä voi olla käänteentekevä viikko diplomatialle. Olemme kuulleet eiliseltä, että keskustelut Yhdysvalloissa olivat vaikeita, mutta tuottoisia. Tuloksista emme vielä tiedä, mutta tulen keskustelemaan Ukrainan puolustus- ja ulkoministerien kanssa vielä tänään, Kallas sanoi EU:n puolustusministerien kokouksessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aikaisemmin suhtautuvansa optimisesti siihen, että sopimus sodan lopettamiseksi Ukrainassa on mahdollista saada aikaan.

Trump kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Ukrainan valtuuskunnan tapaaminen Floridassa päättyi myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

- Ukrainalla on joitakin vaikeita pieniä ongelmia, Trump sanoi toimittajille Yhdysvaltain presidentin virkakoneessa Air Force Onessa.

Mainitsemillaan ongelmilla Trump viittaa korruptiotutkintaan, jonka myötä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak jätti tehtävänsä aiemmin tällä viikolla.

- Mutta uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sopimukseen, Trump jatkoi.

Yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoi sunnuntaina, että Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Moskovaan maanantaina. Witkoffin on määrä keskustella tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin lähteen mukaan Witkoffin kanssa Venäjälle matkaa maanantaina Trumpin vävy Jared Kushner. Aiemmin on kerrottu, että kaksikon on määrä esitellä Putinille Moskovassa uusi luonnos Yhdysvaltain kätilöimästä rauhansuunnitelmasta.

