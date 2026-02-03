Politiikka
3.2.2026 12:13 ・ Päivitetty: 3.2.2026 12:17
Filatov jatkaa puhemiehistössä – myös he saivat vaalissa ääniä
Tarja Filatov (sd.) on valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieksi 132 äänellä.
Filatovin lisäksi suljetussa lippuäänestyksessä saivat ääniä SDP:n Ville Merinen (8 ääntä) sekä Marko Asell ja Kim Berg (molemmat 4 ääntä).
Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Tytti Tuppuranen (sd.) saivat kumpikin 3 ääntä. Seppo Eskelinen (sd.) ja Teemu Keskisarja (ps.) molemmat yhden äänen.
Vaalissa jätettiin neljä tyhjää lippua.
Eduskunnan puhemiehenä jatkaa Jussi Halla-aho (ps.) ja 1. varapuhemiehenä Paula Risikko (kok.).
Korjattu äänimääriä klo 14.17.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.