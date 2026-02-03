Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.2.2026 12:13 ・ Päivitetty: 3.2.2026 12:17

Filatov jatkaa puhemiehistössä – myös he saivat vaalissa ääniä

Nora Vilva

Tarja Filatov (sd.) on valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieksi 132 äänellä.

Demokraatti

Demokraatti

Filatovin lisäksi suljetussa lippuäänestyksessä saivat ääniä SDP:n Ville Merinen (8 ääntä) sekä Marko Asell ja Kim Berg (molemmat 4 ääntä).

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Tytti Tuppuranen (sd.) saivat kumpikin 3 ääntä. Seppo Eskelinen (sd.) ja Teemu Keskisarja (ps.) molemmat yhden äänen.

Vaalissa jätettiin neljä tyhjää lippua.

Eduskunnan puhemiehenä jatkaa Jussi Halla-aho (ps.) ja 1. varapuhemiehenä Paula Risikko (kok.).

Korjattu äänimääriä klo 14.17.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

3.2.2026 11:34

Paula Risikko jatkaa 1. varapuhemiehenä – Ville Meriselle ääni

Politiikka

3.2.2026 10:52

Jussi Halla-aho jatkaa eduskunnan puhemiehenä – kasvatti äänimääräänsä viime vuodesta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU