Finnairin tulos yhä niukasti tappiollinen – Takaisinmaksujen viivästyminen ”valitettavaa”

Lentoyhtiö Finnairin vertailukelpoinen liiketulos parani tammi-maaliskuussa 62 miljoonalla eurolla vuodentakaisesta, mutta jäi edelleen 0,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Matkustajamäärä kasvoi 2,6 miljoonasta 2,8 miljoonaan, ja liikevaihto kasvoi 694 miljoonasta eurosta 778 miljoonaan euroon.

Yhtiön mukaan kansainväliset konfliktit, maailmanpoliittinen epävakaus ja kauppasotien uhka aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta tulevaisuudessa. Etenkin Yhdysvaltojen ja Israelin sota Iranin kanssa voi tehdä vakavaa hallaa Finnairille polttoaineen saatavuuteen liittyvien riskien kautta.

SOTA on jo nostanut lentopolttoaineen hintaa voimakkaasti maaliskuun alusta alkaen, mutta Finnairin polttoaineostojen suojaaminen on pitänyt nousun vaikutuksen kohtuullisena.

Maaliskuun lopussa 82 prosenttia huhti-kesäkuun polttoaineostoista ja 69 prosenttia koko loppuvuoden polttoaineostoista oli suojattu.

- Tämä antaa meille aikaa reagoida ja tehdä erilaisia toimenpiteitä, jos tilanne pääsisi pitkittymään, toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoi tiedotustilaisuudessa.

Kuusistolta kysyttiin, onko Finnair polttoaineostojen suojauspolitiikkansa ansiosta nyt paremmassa asemassa kuin kilpailijansa. Kuusiston mukaan näin on. Osaltaan asiaan vaikuttavat viime vuoden lopulla tehdyt muutokset suojauspolitiikkaan, kuten sen aikahorisontin pidentäminen.

- Nyt on helppo olla jälkiviisas siitä, että päätökset olivat oikeita. Suojaustaso antaa meille mahdollisuuksia toimia ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksiakin, Kuusisto sanoi.

ALKUKUUSTA kuluttaja-asiamies kertoi vievänsä Finnairin markkinaoikeuteen, koska peruttujen lentojen takaisinmaksuissa matkustajille on kestänyt liian kauan.

Kuusiston mukaan maksujen viivästyminen on hyvin valitettavaa ja johtuu siitä, että Lähi-idän turvallisuustilanteen vuoksi Finnair kumppaneineen joutui perumaan suuren määrän lentoja hyvin nopeasti.

- Meidän prosessit ja järjestelmät on mitoitettu normaaliin arkitasoon, ja sitten kun tulee tällainen valtava piikki… — Tämän vuoden aikana näitä prosesseja tullaan automatisoimaan lisää, hän sanoi.

Kuusiston mukaan Lähi-idässä käytävän sodan suorat vaikutukset Finnairin liikenteeseen ovat kuitenkin olleet vuosineljänneksellä pieniä: lennot usein välilaskupaikkoina toimiviin Dubaihin ja Dohaan peruttiin, mutta vaihtoehtoisten reittien tarpeen vuoksi Aasian-lentojen kysyntä kasvoi. Dubain-lennot peruttiin maaliskuun loppuun asti ja Dohan-lennot heinäkuun alkuun asti.

- Onnistunut kustannustenhallinta ja erityisesti Aasian-lentojemme lisääntynyt kysyntä tasapainottivat voimakkaasti nousseen lentopolttoaineen hinnan negatiivista vaikutusta, Kuusisto sanoi tiedotteessa.

LÄHI-IDÄN turvallisuustilanteen vuoksi Finnair on päivittänyt näkymiään sen osalta, että yhtiön kokonaiskapasiteetin arvioidaan kasvavan tänä vuonna 3 prosenttia, ei enää 5 prosenttia.

Olettaen, että polttoaineen saatavuudessa ei ole merkittäviä häiriöitä, yhtiön ohjeistus pysyy ennallaan: koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan 3,3-3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoiseksi liiketulokseksi 120-190 miljoonaa euroa.

STT/Tapio Pellinen