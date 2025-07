Finnvera: Tullisopimuksen haitat osuvat pahiten pk-yrityksiin

EU:n ja Yhdysvaltain tullisopimus tuo kaivattua ennustettavuutta ja vakautta. Samalla 15 prosentin tulli on kuitenkin merkittävä kaupan este, joka hidastaa talouskasvua ja nakertaa yritysten innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Näin kommentoi Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heinilän mukaan pahiten tullien haitat osuvat pk-vientiyrityksiin. Perusteena on, että näillä yrityksillä ei useinkaan ole puskureita lisäkustannusten kattamiseksi tai tuotannon siirtäminen on niille vaikeampaa kuin suurille yrityksille.

KOHTUULLISETKIN tariffit voivat pitkällä aikavälillä vääristää markkinoita ja vähentää tehokkuutta.

- Tämä sopimus on kompromissi, ei voitto. Vapaakauppa on vaurauden ja vakauden kulmakivi. Siksi Yhdysvaltojen viimeaikainen käänne protektionismiin ei ole vain huolestuttavaa vaan se on todellinen pettymys. Työn kohti aidosti avoimia transatlanttisia markkinoita on jatkuttava, siitä hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat, Heinilä sanoo.