Gazan lasten tuomisesta Suomen sairaaloihin ei näytä olevan käynnissä mitään selvityksiä ministeriöissä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) pyynnöistä huolimatta ministeriöissä ei tällä hetkellä vaikuta olevan käynnissä selvityksiä siitä, voitaisiinko Gazan alueelta sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia tuoda hoitoon Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Suomi selvittää parhaillaan asiaa.

Tiistaina Orpo kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Kokkolassa, että hän on ollut asiasta yhteydessä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) kanssa. Orpon mukaan Juuso kertoi tuolloin sosiaali- ja terveysministeriön selvittäneen asiaa aiemmin.

Lisäksi Orpo sanoi suurlähettiläspäivillä maanantaina esittäneensä ministeriöille toiveen selvittää kuluvan viikon aikana, mikä olisi tehokkain tapa auttaa. Tähän sisältyy myös sen selvittäminen, olisiko mahdollista ja järkevää tuoda sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia Suomeen.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa, että asiaa selvitetään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, millä tavalla asiaa ministeriössä selvitetään.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan STT:lle, että asiasta ei ole tehty varsinaista selvitystä, eikä siitä ole saatu nytkään virallista selvityspyyntöä tai käynnistetty virallista selvitystä.

Perussuomalaisten kesäkokouksesta Oulusta keskiviikkona tavoitettu Kaisa Juuso sanoi STT:lle, että ei halua kommentoida asiaa.

ASIASTA käytiin sosiaali- ja terveysministeriössä keskustelua virkatasolla viime talvena sen jälkeen, kun asiasta oli tehty eduskunnassa kirjallinen kysymys.

Tuolloin Juuso sanoi vastauksessaan, että ministeriö seuraa julkisten sairaaloiden mahdollisuuksia ottaa vastaan potilasevakuointeja. Samalla Juuso kuitenkin totesi, että tuen antaminen on vaikuttavampaa paikan päällä.

- Myös Ukrainasta Suomi on pystynyt evakuoimaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta huomattavasti muita Pohjoismaita vähemmän potilaita, Juuso totesi vastauksessa.

Ministeriöstä kerrotaan pääministerin todenneen julkisuudessa, että asiaa täytyy arvioida uudelleen, mutta se mitä selvittäminen käytännössä tarkoittaa, ei ole vielä selkeää.

Myöskään sisäministeriöstä ei osattu keskiviikkona vastata kysymykseen, onko minkäänlaista selvitystyötä gazalaislasten tuomisesta sairaalahoitoon Suomeen aloitettu. Sisäministeriöstä kehotettiin olemaan asiasta yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Ulkoministeriöstä puolestaan pyydettiin olemaan yhteydessä Orpon esikuntaan. Ulkoministeriö ei vastannut kysymykseen siitä, onko asiasta aloitettu virallista selvitystä.

Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat vastustaneet gazalaislasten potilassiirtoja Suomeen. Purra kommentoi tiistaina perussuomalaisten kesäkokouksessa, että ei pidä mahdollisia siirtoja järkevänä, vaikuttavana eikä kustannustehokkaana tapana auttaa.

Molemmat puolueet vastustavat myös Palestiinan valtion tunnustamista. Presidentti Alexander Stubb sanoi aiemmin tällä viikolla, että Palestiinan tunnustaminen lähitulevaisuudessa olisi hyvin tarkoituksenmukaista Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta.

ORPON esikunnasta ei osattu keskiviikkona kertoa, mitä ministeriöitä Orpo on pyytänyt selvittämään mahdollista potilassiirtoa Suomeen ja onko asiasta tehty virallisia pyyntöjä.

Torstaina esikunnasta toimitettiin kirjalliset vastaukset STT:lle. Esikunnasta vedottiin, ettei pääministerillä ollut aikaa vastata kysymyksiin suullisesti puhelinhaastattelussa.

STT kysyi Orpolta, mihin ministeriöihin pääministeri on ollut asiasta yhteydessä ja millä tavalla hän on pyytänyt ministeriöiltä ehdotuksia Gazan tilanteen helpottamiseen sekä selvittämään mahdollista potilassiirtoasiaa. Lisäksi kysymyksinä oli, onko joku ministeriö tekemässä asiasta virallista selvitystä sekä onko Orpo ollut ministeri Kaisa Juusoon asiasta suoraan yhteydessä ja pyytänyt tältä selvitystä.

- Pääministeri ja hallitus selvittää eri mahdollisuuksia lisätä apua Gazan humanitääriseen tilanteeseen. Kysymys on useaa hallinnonalaa koskeva, tekstiviestivastauksessa sanotaan.

Aliisa Uusitalo, Saila Kiuttu