Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.8.2025 11:27 ・ Päivitetty: 14.8.2025 11:27

Grahn-Laaksonen selittää Kela-toimiaan ”velkakierteen katkaisemisella ja vastuullisuudella”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Kokoomusministeri Grahn-Laasonen on pyytänyt Kelalta ehdotuksia sosiaaliturvan mahdollisista leikkauksista.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) puolustaa viestipalvelu X:ssä toimintaansa. Helsingin Sanomat kertoi eilen, että hän on pyytänyt Kelalta ehdotuksia sosiaaliturvan mahdollisista leikkauksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Vastuullista olisi, että jokainen virasto ja laitos Suomessa pohtii, onko mahdollista tehdä asioita toisin – vaikuttavammin – ja onko jotain, mistä voimme luopua. Talouden velkakierteen katkaiseminen vaatii säästöjä nyt ja seuraavaltakin hallitukselta, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Hän jakoi samassa yhteydessä Ilta-Sanomien jutun, jossa kerrotaan vasemmistoliiton ja vihreiden tyytymättömyydestä ministerin toimintaan.

Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on tyrmännyt mahdolliset uudet sosiaaliturvaleikkaukset.

-  Eduskunnan valvoman Kansaneläkelaitoksen ei pitäisi toimia puolueen tai ministerin poliittisena valmistelukoneistona. Kokoomuksen Kela-suhmurointi ajaa Suomea syvenevään eriarvoisuuskriisiin, Koskela sanoo tiedotteessa.

Grahn-Laasonen kirjoittaa X-päivityksessään, että herää kysymys, ymmärtääkö oppositio ollenkaan, missä tilassa Suomen julkinen talous on. Hän ei pidä ongelmallisena kysyä näkemyksiä Kelasta.

-  Missä on ongelma, jos näkemyksiä kysytään nimenomaan asiantuntijoilta? Kelaa kuullaan jatkuvasti, muun muassa hallitusneuvotteluissa. Taloustilanne on hyvin vaikea. Kukaan ei toivo säästöjä, Grahn-Laasonen toteaa.

Lisää aiheesta

Näin SDP:stä kommentoidaan Grahn-Laasosen yllätysvetoa – ”Onhan se nyt aikamoista”
Sosiaaliturvaministeri tilaa Kelan pääjohtajalta leikkauslistoja, oppositio kritisoi: ”Kela ei ole kokoomuksen ajatuspaja”

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.8.2025 10:44

Näin SDP:stä kommentoidaan Grahn-Laasosen yllätysvetoa – ”Onhan se nyt aikamoista”

Politiikka

14.8.2025 08:21

Sosiaaliturvaministeri tilaa Kelan pääjohtajalta leikkauslistoja, oppositio kritisoi: ”Kela ei ole kokoomuksen ajatuspaja”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU