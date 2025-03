”Hallitus ei pimitä mitään” – kokoomusedustajilta tyrmäys SDP:n syytöksille

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Ville Väyrynen eivät allekirjoita SDP:n suunnalta tulleita syytöksiä, että hallitus pimittäisi leikkauksiaan. Demokraatti Demokraatti

Syytökset nousivat esiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina ja SDP:n kansanedustajat Ilmari Nurminen ja Eveliina Heinäluoma peräänkuuluttivat tietoa lisäleikkauksista myös perjantaina tiedotteessaan. He kaipasivat tietoa leikkausten kohdentumisesta ja uhkasivat välikysymyksellä, jos ei leikkauksista ala tulla tietoa ennen kunta- ja aluevaaleja. Heinäluoma sanoo SDP:n odottavan pääministeri Petteri Orpolta (kok.) ilmoitusta siitä, milloin hän aikoo tuoda eduskuntaan tiedoksi hallituksen suunnittelemat sote-päätökset.

– Kyllä me pidämme tietysti myös sitä mahdollisuutta auki, että sitten tästä tehdään välikysymys, jos hallitukselta ei tätä päivämäärä ala tulemaan. Pääministerihän on ilmoittanut, että hallitus tuo hyvissä ajoin nämä päätökset eduskuntaan tiedoksi. Täytyy sanoa, että nyt tässä vaiheessa vaalit ovat jo ovella niin kyllä se hyvissä ajoin -päivä on jo mennyt, Heinäluoma sanoi Demokraatille perjantaina.

Ville Värynen sanoo kokoomuskansanedustajien tiedotteessa hallituksen ”siivonneen edeltävien hallitusten sotkuja” pian yhdeksän miljardin euron edestä.

– Näistä leikkauksista on puhuttu todella paljon julkisuudessa ja hallitus on toteuttanut kaikki toimensa avoimesti. Ei yhdeksän miljardin leikkauksia voi kukaan tehdä salaa, Väyrynen sanoo tiedotteessa.

– Se mikä tässä on täysin pimennossa, on SDP:n uskottava vaihtoehto kestävälle talouspolitiikalle ja sote-rahoitukselle. Neliraajajarrutusta tosin tehdään varsin näkyvästi, hän syyttää.

– Näitä toimia joudutaan jatkamaan vuonna 2026 ja myös tulevilla vaalikausilla. Hallitus ei pimitä mitään – päinvastoin, se tekee vastuullisia päätöksiä, joiden avulla voidaan kehittää sote-palveluja pitkällä aikavälillä, Laiho sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen kansanedustajien mukaan valtaosa alueilla tehtävistä sote-säästöistä syntyy siitä, kun hyvinvointialueet yrittävät sopeutua Marinin hallituksen rahoitusmallissa varattuun rahaan ja henkilöstön saatavuuteen.

– Koko sote-uudistuksen tarkoitus oli, että laajemmilla hartioilla pystytään järjestämään asukkaiden palvelut ja hillitsemään kustannuksia. Hyvinvointialueet itse arvioivat, että tässä on pitkälti onnistuttu. Nyt kun SDP on oppositiossa, he tuntuvat kokonaan unohtaneen tämän tekemänsä uudistuksen, Laiho sanoo.