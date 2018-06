”Hallitus on puhunut yrittäjyyden helpottamisesta työttömille, mutta todellisuus on jotain järkyttävää” – Li Andersson vaatii toimia aktiivimallibyrokratian poistamiseksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii hallitusta purkamaan työttömyysturvaan liittyvää byrokratiaa, joka on ruuhkauttanut TE-toimistot ja aiheuttanut ongelmia monille aktiivisille kansalaisille. Andersson jätti tänään hallitukselle aktiivimallin seurauksia koskevan kirjallisen kysymyksen.

Hän huomauttaa, kuinka esimerkiksi Uudenmaan TE-toimiston mukaan työvoimapoliittisten lausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on venynyt kevään aikana kohtuullisena pidettävästä 1-2 viikosta lähes kuukauteen muun muassa aktiivimallin vuoksi. Esimerkkitapauksessa niin sanottu yrittäjäkokeiluun osallistuneen henkilön tuet ovat katkenneet yli kahdeksi kuukaudeksi TE-toimiston selvittäessä henkilön oikeutta työttömyysturvaan.

– Hallitus on puhunut yrittäjyyden helpottamisesta työttömille, mutta todellisuus on jotain näin järkyttävää. Myöskään lyhytkestoisen työn vastaanottamiseen liittyvien byrokratialoukkujen purkamiseksi ei ole tehty elettäkään vaan hallitus on keskittynyt ideologiseen kurinpalautuksen antamiseen työttömille, Andersson sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Andersson muistuttaa aktiivimallin leikanneen perusturvaa noin 94 000 Kelan etuuksia saavalta työttömiltä, joista suuri osa on tosiasiallisesti työkyvyttömiä. Työkyvyttömien lisäksi myös työtä tehneiltä työttömiltä on leikattu etuuksia.

– Eräs työtön oli tehnyt tarkastelujaksolla 134 tuntia urakkapalkkaista litterointityötä, mutta joutunut leikkauksen kohteeksi, koska alalla ei ole työehtosopimusta ja tuntipalkka on jäänyt alle aktiivimallissa vaadittavan 6,91 euron. Ilmeisesti hänen rikoksena oli siis liian pieni palkka, Andersson ihmettelee.

– Uusia aktiivimalliin liittyviä ongelmia ja kohtuuttomia tilanteita tulee esiin lähes päivittäin, eivätkä hallituksen esittämät korjaustoimenpiteet ratkaise niitä. Koko työvoimapoliittisen ajattelun on muututtava siten, että byrokraattisen kontrollin sijasta keskitymme mahdollistamaan ihmisten aktiivisuutta ja purkamaan sen esteitä, hän esittää.