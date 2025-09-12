Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

12.9.2025 09:03 ・ Päivitetty: 12.9.2025 09:22

Hallitus sopi ”potkulaista” – Alisuoriutumisperustetta ei tuoda lakiin, varoitusmenettely säilyy ennallaan

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan potkulaiksi kutsutun lain on tarkoitus helpottaa yritysten rekrytointia antamalla työnantajille vapaammat mahdollisuudet henkilöperusteisiin irtisanomisiin.

Hallitus on päässyt sopuun lakiesityksestä, jonka tarkoituksena on helpottaa irtisanomista. Asiasta kertoi työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alisuoriutumista irtisanomisperusteena ei tuoda lakiin eikä varoitusmenettelyn sääntelyä muuteta. Lakiesitykseen on siis tehty nämä muutokset lausuntokierroksen jälkeen.

Hallituspuolue perussuomalaiset vastusti julkisuudessa kyseisiä kohtia lakiluonnoksessa, joka oli lausuntokierroksella.

Ministeri Marttisen mielestä muutoksissa on kyse vain pienistä yksityiskohdista, mutta lakimuutokset silti helpottavat irtisanomista.

-  Arviomme on se, että lainsäädännön muutokset ovat sen verran merkittäviä, että niillä tulee olemaan vaikutusta siihen, että kynnys irtisanoa tulee madaltumaan.

UUDISTUKSEN ytimessä on se, että jatkossa irtisanomisen perusteeksi riittää vain asiallinen syy, kun tällä hetkellä syyn on oltava asiallinen ja painava.

Hallituksen tarkoituksena on, että erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voisivat palkata uusia työntekijöitä nykyistä helpommin.

Potkurohkeus ei paljoa vaadi, eikä henkilöstöviha edistä tuottavuutta
SAK: Hallitus haluaa työntekijöille ikuisen koeajan – "Potkut voisi antaa ilman varoitusta"
Hallituksessa virisi kiista alisuoriutumisesta – Purra ja Marttinen eri linjoilla

-  Saamme lisättyä rohkeutta rekrytoida suomalaisiin pk-yrityksiin, Marttinen sanoi.

Marttinen ei halunnut avata, miksi alisuoriutuminen ja varoitusmenettelyn muutokset päätettiin poistaa lakiesityksestä. Hän totesi, että monipuoluehallituksessa asioista neuvotellaan.

Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä eduskunnalle viikolla 42.

HALLITUKSESSA on lisäksi ollut kiistaa lakiesityksestä, jossa tehtäisiin muutoksia määräaikaisiin työsuhteisiin. Tästä esityksestä hallituksessa ei ole vielä sopua. Lisäksi hallituksen on tarkoitus antaa syksyn aikana esityksensä kiistanalaisesta hankintalain uudistuksesta.

Marttisen mukaan näissä molemmissa on tapauksissa osapuolet ovat jo hyvin lähellä toisiaan ja esitysten pitäisi valmistua lähiaikoina.

Anni Keski-Heikkilä / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan Marttisen kommentein klo 12.22.

Toimituksen kommentit

18.6.2025 13:41

Potkurohkeus ei paljoa vaadi, eikä henkilöstöviha edistä tuottavuutta

Työmarkkinat

18.6.2025 12:28

SAK: Hallitus haluaa työntekijöille ikuisen koeajan – "Potkut voisi antaa ilman varoitusta"

Politiikka

12.6.2025 12:03

Hallituksessa virisi kiista alisuoriutumisesta – Purra ja Marttinen eri linjoilla

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.9.2025
Potkulakiin muutoksia – näin SAK ja EK kommentoivat
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
12.9.2025
Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: "Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon"
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
11.9.2025
Seuraava persukohu on jo tulossa – koska klikkiotsikot ovat nyt puolueen paras ase
Lue lisää

Timo Kalevi Forss

Kirjallisuus
12.9.2025
Arvio: Atte Blomin elämäkerta maalaa kuvan ristiriitaisesta mutta tärkeästä uudistajasta
Lue lisää

KIRJAUDU