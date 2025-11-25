Kirjallisuus
25.11.2025 11:50 ・ Päivitetty: 25.11.2025 09:07
Helsingin Työväen Pursiseuran historiikki ehdolla Vuoden urheilukirjaksi
Pirkka Leinon kirjoittama Vapaisiin tuuliin – Helsingin Työväen Pursiseura 1925-2025 on Vuoden urheilukirja -kilpailun viiden finalistien joukossa.
Finalistit julkistettiin tänään 25. marraskuuta Liikunnan ja urheilun juhlapäivässä. Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdon (entinen Urheilumuseo) asiantuntijaraati valitsi finaaliin viisi teosta.
Muut finalistit ovat Laura Pörstin Antiliikkuja – miten liikunnan vihaaja yritti oppia liikkumaan (Gummerus), Jukka Behmin kirjasarja Ihmepoika Leon, Enkelin nyrkki ja Skorpionin isku (Tammi), Juha Kanervan ja Teijo Piilosen Suomi-Ruotsi-maaottelu – 100 vuoden tähtihetket (Readme.fi) ja Hippo Taatilan Yli kaiken – Wilma Murto (Tammi).
Vuoden urheilukirja -kilpailun voittajan nimeää tänä vuonna ex-jäätanssikaksikko Susanna Rahkamo ja Petri Kokko. Voittaja julkistetaan maanantaina 12. tammikuuta 2026 Tahdossa Olympiastadionilla.
Vuoden parhaalle kotimaiselle urheiluaiheiselle teokselle myönnettävä Vuoden urheilukirja -palkinto jaetaan nyt 46:nnen kerran. Samassa yhteydessä on vuodesta 2015 lähtien palkittu myös Vuoden urheilupostaus.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Kirjallisuus
17.6.2025 12:59
Kuusi teosta kilpailee Vuoden työväentutkimus -palkinnosta