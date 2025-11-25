Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kirjallisuus

25.11.2025 11:50 ・ Päivitetty: 25.11.2025 09:07

Helsingin Työväen Pursiseuran historiikki ehdolla Vuoden urheilukirjaksi

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
HTPS:n viirissä on 100-vuotisjuhlavuotta varten suunniteltu logo.

Pirkka Leinon kirjoittama Vapaisiin tuuliin – Helsingin Työväen Pursiseura 1925-2025 on Vuoden urheilukirja -kilpailun viiden finalistien joukossa.

Demokraatti

Demokraatti

Finalistit julkistettiin tänään 25. marraskuuta Liikunnan ja urheilun juhlapäivässä. Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdon (entinen Urheilumuseo) asiantuntijaraati valitsi finaaliin viisi teosta.

Muut finalistit ovat Laura Pörstin Antiliikkuja – miten liikunnan vihaaja yritti oppia liikkumaan (Gummerus), Jukka Behmin kirjasarja Ihmepoika Leon, Enkelin nyrkki ja Skorpionin isku (Tammi), Juha Kanervan ja Teijo Piilosen Suomi-Ruotsi-maaottelu – 100 vuoden tähtihetket (Readme.fi) ja Hippo Taatilan Yli kaiken – Wilma Murto (Tammi).

Vuoden urheilukirja -kilpailun voittajan nimeää tänä vuonna ex-jäätanssikaksikko Susanna Rahkamo ja Petri Kokko. Voittaja julkistetaan maanantaina 12. tammikuuta 2026 Tahdossa Olympiastadionilla.

Vuoden parhaalle kotimaiselle urheiluaiheiselle teokselle myönnettävä Vuoden urheilukirja -palkinto jaetaan nyt 46:nnen kerran. Samassa yhteydessä on vuodesta 2015 lähtien palkittu myös Vuoden urheilupostaus.

