Hurja määrä kansanedustajia pyrkii Brysseliin – tässä he ovat kaikki

Kesällä käytävissä eurovaaleissa on ehdolla poikkeuksellisen paljon kansanedustajia. Heitä on listalla peräti 31. Johannes Ijäs Demokraatti

Tätä suurempi määrä kansanedustajia on ollut ehdolla vain vuonna 2014, jolloin heitä oli peräti 40.

Kansanedustajia on yhteensä 200.

Eniten kansanedustajaehdokkaita on tänä vuonna järjestettävissä vaaleissa perussuomalaisilla, peräti 9 eli lähes puolet 20 ehdokkaan listasta. Seuraavaksi eniten heitä on SDP:llä, yhteensä 6.

Perussuomalaisista istuvista kansanedustajista ehdolla ovat Sanna Antikainen, Kaisa Garedew, Vilhelm Junnila, Arja Juvonen, Ari Koponen, Mauri Peltokangas, Mikko Polvinen, Sara Seppänen ja Sebastian Tynkkynen.

Mainittakoon, että perussuomalaisista ehdokaslistalle ei päässyt istuva meppi Teuvo Hakkarainen, vaikka hän ilmoitti ehdolle haluavansa.

SDP:n kuudesta kansanedustajaehdokkaasta peräti kolme tulee Uudenmaan vaalipiiristä, Maria Guzenina, Kimmo Kiljunen ja Pinja Perholehto. Muuta kansanedustajaehdokkaat ovat Piritta Rantanen, Suna Kymäläinen ja Ville Merinen.

VIHREILLÄ ja kokoomuksella on molemmilla 4 kansanedustajaa ehdolla.

Kokoomuksesta meppipaikkaa tavoittelevat Ville Kaunisto, Susanne Päivärinta, Pekka Toveri ja Aura Salla.

Arkadianmäeltä Brysseliin vihreistä pyrkivät Atte Harjanne, Inka Hopsu, Krista Mikkonen sekä Maria Ohisalo.

Keskustallakin on kolme kansanedustajaehdokasta. He ovat Petri Honkonen, Katri Kulmuni ja Mika Lintilä, joista kaikilla on myös ministerikokemusta. Ministerikokemusta on myös vasemmistoliiton ehdokkailla, puheenjohtaja Li Anderssonilla, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramolla sekä kansanedustaja Merja Kyllösellä, jolla on myös europarlamenttikokemusta.

RKP:stä europarlamenttiin haluavat kansanedustaja Eva Biaudet ja puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ovat solmineet teknisen vaaliliiton eurovaaleissa. Kumpikin puolue on asettanut vaaliliitossa 10 ehdokasta. Kansanedustajia ei ole ehdolla.

Muilla eduskuntapuolueilla on kullakin maksimimäärä ehdokkaita listoillaan eli yhteensä 20.

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAITA on 13 vaalipiiristä 10:stä. Satakunnasta ja Hämeestä ei ole yhtään kansanedustajaehdokasta, myöskään Ahvenanmaan edustaja ei ole ehdolla.

Uudenmaan kansanedustajia eurovaaleissa nähdään peräti 9 ja Helsingistä on 4 edustajaa. Kolmen ehdokkaan vaalipiirejä ovat Keski-Suomi, Vaasa ja Oulu.

Kaksi ehdokasta tulee niin Savo-Karjalasta, Varsinais-Suomesta Lapista kuin Kaakkois-Suomesta.

Pirkanmaalta ehdolla on ainoastaan yksi kansanedustaja, SDP:n Ville Merinen.

On kuitenkin tärkeä huomata, että eurovaaleissa ei äänestetä vaalipiirikohtaisesti vaan koko Suomi on yhtenä vaalipiirinä eli äänestää voi ketä tahansa ehdokasta ympäri Suomen.

Europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 6.-9. kesäkuuta. Suomessa europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9. kesäkuuta.