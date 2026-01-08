Hybridikeskuksen johtaja: Toiminta jatkuu vaikka USA häipyy

Suomessa toimivan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen kertoo STT:lle yllättyneensä tiedosta, että Yhdysvallat aikoo hylätä keskuksen jota se oli itse vuonna 2017 perustamassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin eilinen määräys maan vetäytymiseksi keskuksen toiminnasta ei ollut Tiilikaisen mukaan mitenkään odotettu.

Hän lisää, ettei Yhdysvallat ole virallisesti vielä ilmoittanut lähdöstään. HybridCoE:n sääntöjen mukaan lähdöstä on ilmoitettava kirjallisesti, ja ero astuu voimaan kolme kuukautta ilmoituksen saavuttua.

Keskuksen palveluita käyttää tällä hetkellä 36 jäsenmaata. Keskus perustettiin vuonna 2017 tutkimaan ja analysoimaan vihamielistä informaatiovaikuttamista ja hybridiuhkia.

Yhdysvallat oli Suomen, Ruotsin, Britannian, Latvian, Liettuan, Puolan, Ranskan ja Saksan kanssa sen perustajajäseniä.

TIILIKAINEN vakuuttaa, että keskuksen toiminnot ja työ jatkuvat, vaikka Yhdysvallat mahdollisesti eroaisi sieltä.

- Jos virallinen eroilmoitus tulee, siitä huolimatta toiminta jatkuu normaalisti. Hybridiuhkaympäristö on vaikea, ja siitä on tullut osa kansainvälisen politiikan arkipäivää. Siihen varautuminen vaatii omanlaista osaamista ja ymmärrystä.

Tiilikaisen mukaan monessa yhteydessä on todettu, etteivät perinteiset varautumiskeinot tai -välineet ole riittäviä.

- Kahdeksan vuotta sitten katsottiin parhaaksi perustaa yhteinen osaamiskeskus, joka tukee kaikkia siihen liittyneitä valtioita varautumaan hybridiuhkien varalle. Katson, ettei tarve ei ole mihinkään hävinnyt.

OSALLISTUJAMAAT kokoontuivat viimeksi viime marraskuussa Helsinkiin kokoukseen. Viesti oli vahva siitä, että uhat muuttavat muotoaan ja varautumista tarvitaan.

- Sekin alleviivasi tarvetta, että keskuksen toimintojen tulee jatkua. Nyt sitten Yhdysvallat, jos se vetäytyy, aiheuttaa meille pohdintaa yksityiskohtien tasolla. Yleisesti tarve keskuksen asiantuntijatyölle ei ole hävinnyt mihinkään, Tiilikainen kertoo.

- Rahoituksellisesti tai muuten en näe tällä olevan ratkaisevaa merkitystä. Keskuksen toiminnot jatkuvat.

Tiilikaisen mukaan Yhdysvaltojen rahoituksen rooli on ollut suuri joissain yksittäisissä harjoituksissa tai toiminnoissa.

Suomi on maksanut isäntämaana noin puolet keskuksen kuluista, loput ovat jakautuneet muiden jäsenmaiden kesken.

- Sillä tavalla kyse ei ole ratkaisevasta osuudesta meidän rahoituksessa.

Hybridiosaamiskeskuksen budjettitiedot eivät ole julkisia.

Tiilikainen avaa kuitenkin rahoitusrakennetta sen verran, että keskuksella on osallistumismaksut ja tämän lisäksi on esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä muista maista, joiden kulut maksaa lähettävä valtio tai organisaatio. Tiilikaisen mukaan tällaisia työntekijöitä keskuksessa on nykyisin noin parikymmentä.

- Näiden asiantuntijoiden osuus on tärkeä osa keskuksen rahoitusta, mikä sitten ei ole meidän budjetissa.

YHDYSVALLAT on ollut Tiilikaisen mukaan keskuksessa aktiivinen toimija.

Maalla on ollut keskuksessa myös lähetetty työntekijä, joka johtaa keskuksen harjoitustoimintoja.

Tiilikaisen mukaan välillä osallistujavaltiot kohdentavat erityisiä resursseja johonkin tiettyyn toimintaan.

- Jos Yhdysvallat eroaa, meidän on arvioitava, saadaanko korvaavia resursseja sellaisille yksittäisille toimille, joihin on suunniteltu Yhdysvaltojen resursseja. Tämä on kovin spekulatiivista vielä.

Tiilikainen sanoo, ettei muiden osallistujavaltioiden kanssa ole ehditty keskustella Yhdysvaltojen mahdollisesta erosta, koska ilmoitus on niin tuore.