USA karsii kansainvälistä yhteistyötä – lähtee myös Helsingin hybridiuhkakeskuksesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen, jossa hän vaatii Yhdysvaltojen vetäytymistä 66 kansainvälisestä järjestöstä. Listalla on muun muassa Helsingissä toimiva, hybridiuhkien torjuntaan luotu osaamiskeskus HybridCoE. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoinen talo ilmoitti asiasta keskiviikkona paikallista aikaa.

Trumpin allekirjoittamassa muistiossa listataan 31 YK-järjestöä ja 35 muuta järjestöä. Listalla on tärkeitä ilmastoelimiä, terrorisminvastaisia tutkimusyhteisöjä sekä Suomeen vuonna 2017 perustettu Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus HybridCoE.

Keskusta on pidetty meille tärkeänä, sillä sen tehtävänä on ollut seurata ja analysoida muun muassa Venäjän länsimaihin kohdistamaa vihamielistä informaatiovaikutusta. Naton ja EU:n jäsenmaiden yhdessä rahoittama keskus on ollut Venäjän paheksunnan kohteena aloituksestaan alkaen.

Trumpin muistiossa määrätään, että kaikki liittovaltion virastot lakkaavat rahoittamasta näitä yhteisöjä sekä osallistumasta niiden toimintaan.

STT:n tavoittama keskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok) kertoo, että Yhdysvaltain päätös oli heille täysi yllätys.

Hän ei vielä osaa arvioida, mitä lähdöstä seuraa. Keskuksella on 36 jäsenmaata. Lisää aiheesta Hybridikeskuksen johtaja: Toiminta jatkuu vaikka USA häipyy

- Se ei varmaan johda hybridikeskuksen toimintaedellytyksen kannalta mihinkään radikaaliin, Lindberg sanoo STT:lle.

TRUMPIN HALLINTO syyttää näiden yhteisöjen, keskusten ja järjestöjen toimivan Yhdysvaltain kansallisten etujen, turvallisuuden, taloudellisen vaurauden tai itsemääräämisoikeuden vastaisesti.

- Presidentti Trump lopettaa Yhdysvaltojen osallistumisen kansainvälisiin järjestöihin, jotka heikentävät Amerikan itsenäisyyttä ja tuhlaavat veronmaksajien rahoja tehottomiin tai vihamielisiin ohjelmiin, Valkoinen talo sanoo erillisessä julkaisussa.

Hallinto syyttää lisäksi, että määräyksessä mainitut järjestöt ajavat globalistisia tavoitteita Yhdysvaltain prioriteettien sijaan tai käsittelevät tärkeitä kysymyksiä tehottomasti tai tuloksettomasti.

- Monet näistä järjestöistä edistävät radikaalia ilmastopolitiikkaa, globaalia hallintoa sekä ideologisia ohjelmia, jotka ovat ristiriidassa Yhdysvaltain suvereniteetin ja taloudellisen vahvuuden kanssa, Valkoinen talo sanoo.

- Amerikkalaiset veronmaksajat ovat käyttäneet miljardeja näihin järjestöihin vain vähäisellä tuotolla, vaikka ne usein kritisoivat Yhdysvaltojen politiikkaa, ajavat arvojemme vastaisia ​​​​ohjelmia tai tuhlaavat veronmaksajien rahoja.

PRESIDENTTI vaatii Yhdysvaltoja eroamaan muun muassa YK:n hallitustenvälisestä ilmastonmuutospaneelista (IPCC). Määräyksessä listataan myös muita ilmastoon liittyviä toimielimiä. Tuoreen määräyksen myötä Yhdysvallat on vetäytymässä muun muassa YK:n ilmastosopimuksesta (UNFCCC).

- Trumpin päätös vetää Yhdysvallat ilmastosopimuksesta on uusi pohjanoteeraus ja jälleen yksi merkki siitä, että tämä autoritaarinen, tieteenvastainen hallinto on päättänyt uhrata ihmisten hyvinvoinnin ja horjuttaa globaalia yhteistyötä, Rachel Cleetus Huolestuneiden tieteilijöiden liitosta (Union of Concerned Scientists) kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Trump on arvostellut uusiutuvaa energiaa ja pyrkinyt sen sijaan edesauttamaan ympäristölle haitallisten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hän on myös avoimesti torjunut tieteellisen konsensuksen siitä, että ihmisen toiminta on johtanut maapallon lämpenemiseen, ja väittänyt ilmastotieteiden olevan huijausta.

Hän on jo aiemmin ilmoittanut vetävänsä Yhdysvallat pois vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksesta.

Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimyksenä on, että maapallon keskilämpötila ei nousisi yli 1,5:tä astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Brasiliassa marraskuussa järjestetyn COP30-ilmastokokouksen yhteydessä uutisoitiin, että maiden päästövähennyssitoumuksilla ollaan pääsemässä noin 2,6 asteen lopputulokseen.

TOISEN KAUTENSA aikana Trump on vetänyt Yhdysvallat pois jo useista kansainvälisistä järjestöistä. Pian virkaan astumisensa jälkeen hän muun muassa määräsi, että Yhdysvallat vetäytyy YK:n alaisesta Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta. Lisäksi Trump on vetänyt Yhdysvaltoja pois muun muassa YK:n ihmisoikeusneuvostosta (UNHRC).

Trumpin hallinto on myös vähentänyt rajusti ulkomaan apua. New Yorker -lehdessä marraskuussa julkaistun artikkelin mukaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirastoon (USAID) tehtyjen leikkausten oli arvioitu tuohon mennessä johtaneen jo satoihintuhansiin kuolemiin.

Keskiviikkona julkistetussa muistiossa Trump määrää Yhdysvaltoja vetäytymään lisäksi muun muassa YK:n väestörahastosta UNFPA:sta, joka työskentelee seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parissa, sekä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssista UNCTAD:sta.

Juttua muokattu klo 10:43, lisätty HybridCoE:n ohjausryhmän johtajan Jarmo Lindbergin kommentit.