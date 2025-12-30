Politiikka
30.12.2025 11:14 ・ Päivitetty: 30.12.2025 11:14
IL: Ano Turtiainen antoi väärää tietoa – Venäjän sisäministeriö oikaisi
Entinen perussuomalaisten kansanedustaja, sittemmin puolueesta erotettu ja Valta kuuluu kansalle -puolueeseen siirtynyt Ano Turtiainen on saanut Venäjällä pakolaisstatuksen, kertoo Iltalehti.
Lehden mukaan Turtiainen ja hänen vaimonsa eivät ole kuitenkaan saaneet Venäjällä poliittista turvapaikkaa kuten Turtiainen aiemmin väitti Youtube-kanavallaan.
Pakolaisstatus on myönnetty Turtiaisille Venäjän pakolaislainsäädäntöön perustuvalla hallinnollisella päätöksellä, Iltalehti kertoo. Turtiaiset olivat hakeneet pakolaisstatusta vedoten poliittiseen vainoon Suomessa, kertoi Venäjän sisäministeriö, joka Iltalehden mukaan julkaisi tapauksesta videon.
POLIITTISIA turvapaikkoja myönnetään Venäjällä hyvin harvoin. Se edellyttää presidentin asetusta.
Turtiainen kertoi aiemmin Youtubessa muuttaneensa puolisoineen Venäjälle.
Eduskunta on yrittänyt periä Turtiaiselta vuosien 2022-2023 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä, koska Turtiainen ei ole selvittänyt rahojen käyttöä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.