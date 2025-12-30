Palkittu politiikan aikakauslehti.
30.12.2025 11:14 ・ Päivitetty: 30.12.2025 11:14

IL: Ano Turtiainen antoi väärää tietoa – Venäjän sisäministeriö oikaisi

Kuvakaappaus Turtiaisen YouTube-kanavalta
Ano Turtiainen.

Entinen perussuomalaisten kansanedustaja, sittemmin puolueesta erotettu ja Valta kuuluu kansalle -puolueeseen siirtynyt Ano Turtiainen on saanut Venäjällä pakolaisstatuksen, kertoo Iltalehti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehden mukaan Turtiainen ja hänen vaimonsa eivät ole kuitenkaan saaneet Venäjällä poliittista turvapaikkaa kuten Turtiainen aiemmin väitti Youtube-kanavallaan.

Pakolaisstatus on myönnetty Turtiaisille Venäjän pakolaislainsäädäntöön perustuvalla hallinnollisella päätöksellä, Iltalehti kertoo. Turtiaiset olivat hakeneet pakolaisstatusta vedoten poliittiseen vainoon Suomessa, kertoi Venäjän sisäministeriö, joka Iltalehden mukaan julkaisi tapauksesta videon.

POLIITTISIA turvapaikkoja myönnetään Venäjällä hyvin harvoin. Se edellyttää presidentin asetusta.

Turtiainen kertoi aiemmin Youtubessa muuttaneensa puolisoineen Venäjälle.

Eduskunta on yrittänyt periä Turtiaiselta vuosien 2022-2023 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä, koska Turtiainen ei ole selvittänyt rahojen käyttöä.

