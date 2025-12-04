Ilmastosuunnitelmassa ei jousteta hiilineutraaliustavoitteesta: ”Mitään tällaista mahdollisuutta ei ole”

Hallitus on hyväksynyt keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman sekä energia- ja ilmastostrategian. Molemmat annettiin torstaina selontekoina eduskuntaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on ollut erimielinen erityisesti energia- ja ilmastostrategiasta. Mediatietojen mukaan perussuomalaiset olisi toivonut, että strategissa olisi mahdollisuus joustaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.

Johtava asiantuntija Bettina Lemström työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sanoo STT:lle, että nyt hyväksytty strategia ei sisällä tällaista jouston mahdollisuutta, eli tavoitteesta pidetään kiinni.

- Tavoitteesta pidetään kyllä kiinni, ei siitä mitään ole muuttunut sen suhteen. Mielestäni strategiassa ei ole mitään tällaisia (jouston) mahdollisuuksia, hän kertoi torstaina.

TEM:N tiedotteessa sanotaan, että nyt hyväksytyn strategian päähuomio keskittyy EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä Suomen ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseen. Strategia sisältää kaikki Suomen kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektoreilla sekä hiilinielujen aiheuttamat poistumat.

Ministeriön mukaan strategia muodostaa yhdessä valtioneuvoston teollisuuspoliittisen selonteon kanssa toimintaohjelman, jonka avulla Suomessa edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin jopa hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan.

ILMASTOLAIN mukaan Suomen tulisi saavuttaa vuonna 2035 hiilineutraalius, mikä tarkoittaa, että päästöjen ja hiilinielujen on oltava tasapainossa. Laissa on myös tavoitteet kokonaispäästöjen vähennyksille vuosille 2030 ja 2040. Lisäksi Suomi on sitoutunut EU:n sektorikohtaisiin päästötavoitteisiin.

Ympäristöministeriön mukaan Suomi on saavuttamassa nyt hyväksytyn keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä EU:ssa vuosille 2021-2030 asetetut taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet.

Kyseinen suunnitelma koskee nimenomaan vain taakanjakosektoria. Taakanjakosektoriin kuuluvat muun muassa liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt.

Ministeriö kuitenkin huomauttaa, että taakanjakosektorin tavoitteen saavuttamiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

STT/Eetu Halonen