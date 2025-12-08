Insinööriopiskelijat kokivat kesätöiden löytämisen aiempaa vaikeammaksi, mutta palkkataso parani

Insinööriopiskelijoiden palkkataso nousi, mutta kesätöiden saaminen oli aiempaa vaikeampaa, selviää Insinööriliiton opiskelijatutkimuksesta. Demokraatti Demokraatti

Viime kesänä työpaikan sai 69 prosenttia opiskelijatutkimukseen vastanneista tekniikan alan opiskelijoista. Työpaikan löytäminen koettiin vaikeammaksi kuin aiempina kesinä. Viime vuotta harvempi oli päässyt oman alan töihin.

– Vaikka työpaikkoja haettiin kiivaasti ja moni koki paikan saamisen vaikeaksi, suurin osa kuitenkin löysi kesätöitä, ja suurimmalla osalla ne liittyivät tekniikan alaan, Insinööriliiton tutkija Paula Pesonen sanoo tiedotteessa.

Vastaajat pitivät kesätyötä hyödyllisenä tulevan uransa kannalta.

– Ilman alustavaa alan työkokemusta on vaikea päästä pysyvään työsuhteeseen alalle.

KESÄTÖIDEN palkkataso oli sata euroa enemmän kuin viime vuonna, kun mediaanipalkka oli 2500 euroa kuussa.

Opiskelijat pitävät kyselyn mukaan palkkatasoa yhtenä tärkeimmistä asioista työelämässä. Myös vakituinen työpaikka on toiveissa korkealla.

– Työpaikkojen vähyys näkyi tuloksissa siten, että työn laatuun ja merkityksellisyyteen liittyviä asioita pidettiin vähemmän tärkeinä kuin työllistymiseen ja ansiotasoon liittyviä tekijöitä, Pesonen kertoo.

Insinööriliitto on päivittänyt opiskelijatutkimuksen yhteydessä palkkasuositukset opiskelijoille kesätöihin, harjoittelupaikkoihin ja ensi vuonna valmistuville insinööreille. Suosituspalkat perustuvat opiskelijoiden edellisellä kaudella ansaitsemiin tosiasiallisiin palkkoihin.

– Suosittelemme sellaisia palkkoja, jotka vastaavat tehtävän vaativuutta ja jotka tekniikan alan opiskelijoiden on realistista saavuttaa.

Suositeltu kuukausipalkka vaihtelee 2 450 euron ja 3 850 euron välillä. Suuruus riippuu suoritetuista opintopisteistä, aiemman vastaavan työkokemuksen määrästä sekä siitä, työskenteleekö opiskelija pääkaupunkiseudulla vai muualla maassa. Vaihteluväli ei kuitenkaan edusta minimiä eikä maksimia, vaan ne toimivat lähtökohtana palkkaneuvotteluissa.

KYSELYN perusteella tekoälyn yleistyminen vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuteen sekä opinnoissa että työelämässä. Tekoälyä opinnoissaan käyttää suurin osa, usein sitä käyttäviä on kuitenkin melko vähän. 70 prosenttia vastaajista on saanut tekoälyn käyttöön opastusta, mutta alle puolet kokee saaneensa teknologiasta kattavaa tietoa.

– Osa suhtautuu tekoälyyn innostuneesti ja pitää sitä erinomaisena työkaluna. Osa taas suhtautuu siihen varauksella ja kokee, että se vähentää oman oppimisen syvyyttä ja omien taitojen kehittymistä, Pesonen sanoo.

Insinööriliiton opiskelijatutkimukseen vastasi 3 545 tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimus toteutetaan vuosittain syksyllä sähköisellä kyselyllä lukuvuoden alussa elo-syyskuun vaihteessa.