Ulkomaat

13.1.2026 08:21 ・ Päivitetty: 13.1.2026 09:31

Iranin monen päivän verkkopimento jatkuu yhä – kansainvälisten puheluiden esto poistui

LEHTIKUVA / AFP / ATTA KENARE
Iran on ollut verkkopimennossa viime viikosta asti. Kuvassa kaupantekoa Teheranissa 7. tammikuuta.

Iranissa viime viikolla alkanut internet-yhteyksien katkos jatkuu edelleen. Verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoo, että yhteydet ovat olleet poikki jo yli 108 tuntia eli reilut neljä vuorokautta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi uutiskanava al-Jazeeran mukaan maanantaina, että internet-yhteydet palautetaan pian ja palautusta koordinoidaan yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa.

Tiistaina Araghchi sanoi al-Jazeeralle, että yhteydet katkaistiin ulkomaisen vaikuttamisen vuoksi.

- Hallitus kävi vuoropuhelua mielenosoittajien kanssa. Internet-yhteydet katkaistiin vasta, kun havaitsimme terroristioperaatiot ja ymmärsimme käskyjen tulevan Iranin ulkopuolelta, Araghchi sanoi ja antoi ymmärtää ulkovaltojen ohjailevan mielenosoituksia.

Sen sijaan kansainväliset puhelut Iraniin ja Iranista ovat jälleen mahdollisia, kertoo uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja. Kansainväliset puhelut olivat estettyjä perjantaista lähtien.

Iranissa reilut kaksi viikkoa sitten alkaneissa mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty.

Uutista täydennetty klo 11.31 Araghcin tiistaisella kommentilla.

