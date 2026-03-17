Israelin presidentti: Euroopan tulisi tukea Israelin pyrkimyksiä tuhota äärijärjestöt

Israelin presidentti Isaac Herzog sanoo, että Euroopan pitäisi tukea Israelin pyrkimyksiä tuhota äärijärjestö Hizbollah. Hän esitti vaateensa uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Herzog ilmaisi kuitenkin suhtautuvansa myönteisesti Ranskan presidentin Emmanuel Macronin esittämään tarjoukseen isännöidä Pariisissa suoria neuvotteluja Libanonin ja Israelin välillä.

- Neuvottelut ovat erittäin tärkeitä, sillä on jo korkea aika, että saamme tilaisuuden edetä Libanonin kanssa, Herzog sanoi.

Israelin asevoimat sanoi maanantaina, että israelilaisjoukot ovat aloittaneet viime päivinä maahyökkäykset Hizbollahia vastaan Libanonin eteläosassa. Asevoimien mukaan hyökkäykset ovat ”rajattuja ja kohdennettuja”.

Maahyökkäyksiä edelsivät asevoimien mukaan ilma- ja tykistöiskut.

LIBANONIN hallinnon mukaan yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa kaksi viikkoa jatkuneiden taistelujen aikana.

Sota Lähi-idässä alkoi Yhdysvaltojen ja Israelin ilmahyökkäyksillä Iraniin helmikuun lopussa. Libanon joutui vedetyksi mukaan Lähi-idän sotaan sen jälkeen, kun Iranin tukema ja aseistama Hizbollah teki iskuja Israeliin.