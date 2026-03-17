Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

17.3.2026 05:56 ・ Päivitetty: 17.3.2026 05:56

Israelin presidentti: Euroopan tulisi tukea Israelin pyrkimyksiä tuhota äärijärjestöt

AFP / LEHTIKUVA
Näkymä Etelä-Beirutin lähiöstä Libanonissa Israelin öisten pommitusten jälkeen.

Israelin presidentti Isaac Herzog sanoo, että Euroopan pitäisi tukea Israelin pyrkimyksiä tuhota äärijärjestö Hizbollah. Hän esitti vaateensa uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Herzog ilmaisi kuitenkin suhtautuvansa myönteisesti Ranskan presidentin Emmanuel Macronin esittämään tarjoukseen isännöidä Pariisissa suoria neuvotteluja Libanonin ja Israelin välillä.

- Neuvottelut ovat erittäin tärkeitä, sillä on jo korkea aika, että saamme tilaisuuden edetä Libanonin kanssa, Herzog sanoi.

Israelin asevoimat sanoi maanantaina, että israelilaisjoukot ovat aloittaneet viime päivinä maahyökkäykset Hizbollahia vastaan Libanonin eteläosassa. Asevoimien mukaan hyökkäykset ovat ”rajattuja ja kohdennettuja”.

Maahyökkäyksiä edelsivät asevoimien mukaan ilma- ja tykistöiskut.

LIBANONIN hallinnon mukaan yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa kaksi viikkoa jatkuneiden taistelujen aikana.

Hallinnon mukaan Israelin iskuissa on kuollut lähes 900 ihmistä, mukaan lukien yli sata lasta.

Lisää aiheesta

Stubb: Nato on puolustusliitto, mutta Lähi-itään tarvitaan apua ja rauhanvälitystä
Häkkänen: Suomalaisten rauhanturvaajien rotaatioita ei ole keskeytetty Libanonissa

Sota Lähi-idässä alkoi Yhdysvaltojen ja Israelin ilmahyökkäyksillä Iraniin helmikuun lopussa. Libanon joutui vedetyksi mukaan Lähi-idän sotaan sen jälkeen, kun Iranin tukema ja aseistama Hizbollah teki iskuja Israeliin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

17.3.2026 05:47

Stubb: Nato on puolustusliitto, mutta Lähi-itään tarvitaan apua ja rauhanvälitystä

Politiikka

16.3.2026 16:28

Häkkänen: Suomalaisten rauhanturvaajien rotaatioita ei ole keskeytetty Libanonissa

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
17.3.2026
Analyysi: Yli kolme neljännestä työttömistä ei pääse töihin, vaikka Suomen talous kasvaisi
Lue lisää

Eero Heinäluoma

Kolumnit
16.3.2026
Eero Heinäluoma: EU on historiansa käännekohdassa, kun Trump uhkailee – tästä on nyt luovuttava
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
17.3.2026
Arvio: Harry Salmenniemestä tuskin tulee suuren yleisön kirjailijaa, mutta laatu pysyy taattuna
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU