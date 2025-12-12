Janne Riiheläinen: Eurooppa pärjää vain jos se päättää pärjätä

Donald Trumpin hallinto julkaisi juuri Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategian (NSS), jossa Euroopan osa oli saada kuulla kunniansa. Perusidea paperissa EU:n kannalta oli, että vanhan mantereen on vastedes itse hoidettava turvallisuutensa aggressiivisen Venäjän kanssa. Janne Riiheläinen

Jos aiemmin Putinin Venäjä oli vastaavissa strategioissa nimetty uhaksi Yhdysvalloille ja demokraattiselle maailmalle, uudessa NSS-paperissa itänaapuri nähtiin enemmän taloudellisena ja geopoliittisena mahdollisuutena amerikkalaisille.

Nykyinen eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, mukaan lukien Yhdysvaltain asema siinä, on Yhdysvaltojen itse toisen maailmansodan jälkeen rakentama ja vaalima.

MAGA-piireistä tulleet ja monien samanmielisten eurooppalaisten toistamat syytökset 80 vuoden hyväksikäytöstä ovat palturia. Yhdysvallat on hyötynyt varsinkin kylmän sodan aikana asemastaan Euroopan turvallisuuden takaajana.

MAANOSAAMME kohdistuu samanaikaisesti sekä Venäjän ulkopolitiikasta että Washingtonin sisäpolitiikasta kumpuavaa informaatiovaikuttamista, joka pyrkii murentamaan luottamusta EU:hun.

Narratiivi on sama: esitetään EU heikkona, hajoavana ja epäonnistuneena. Tällaista Eurooppaa yritetään luoda, koska sellaista on helpompi painostaa ja alistaa.

Meiltä näyttää myös löytyvän runsaasti ihmisiä, jotka halukkaasti vahvistavat näitä informaatiosodan länsirintaman viestejä. Tällaista väkeä näyttäisi löytyvän varsinkin laita- ja äärioikeistosta. Lisää aiheesta Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä

NSS:n sisältämä maahanmuuttovastaisuuden vaatimus Euroopalle ja ääriajattelua vastaan suunnattujen toimien leimaaminen epädemokraattisiksi ovat mannaa monille siinä joukossa.

OLENNAINEN OSA nykyistä tilannetta on Euroopan erinomaisuus itsensä ruoskimisessa.

NSS toteaa monia EU:n heikkouksia aivan oikein: poliittisen päätöksenteon hajanaisuus, talouskasvun nihkeys ja väestön vanheneminen ovat EU:n aitoja heikkouksia.

EU on itse kartoittanut hyvin tarkkaan, missä nämä heikkoudet ovat ja myös mitä pitäisi tehdä. Talouden rakenteissa kattavan kuvan tilanteesta ja sen vaatimista toimista antoi Mario Draghin laatima raportti. Turvallisuuden puolella vastaavan asiapaperin teki Sauli Niinistö.

Päätöksenteon hitaus ja heikkous taas johtuu paitsi joidenkin jäsenvaltioiden, kuten Slovakian ja Unkarin vastahangasta, myös isojen jäsenmaiden sisäpoliittisesta tilanteesta.

NSS:n hyvin suorasanaisesti tukemat äärioikeistolaiset puolueet pitävät kannatuksellaan Ranskan ja Saksan hallitukset heikkoina.

SILTI HEIKKOUKSISTAANhuolimatta tämä maanosa ja sen integraatio tarjoavat asukkailleen olot, joita muualla kadehditaan.

Yhdysvaltain NSS moittii EU:n sääntelyä, mutta amerikkalaisyritysten toiminta on tosiasiassa äärimmäisen säädeltyä oikeusjärjestelmän avulla nostettujen kanteiden – tai niiden pelon – kautta.

Lisäksi Yhdysvalloissa terveydenhuollon kustannukset kansalaisille, sosiaaliturvan puutteet ja väkivallan arkipäiväisyys luovat ongelmia, joita Euroopassa ei samassa mittakaavassa tunneta.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö nyt olisi aika muuttaa Atlantin eri puolien asetelmaa. Jo presidentti Obaman aikana Yhdysvallat aloitti ulko- ja turvallisuuspoliittisten painopisteidensä siirtymän Kiinan ja muun Aasian suuntaan.

Nyt olisi mahdollisuus antaa heidän keskittyä Kiinaan ja hoitaa tilannetta siellä ilman vieraannuttamiaan Nato-liittolaisia.

POLIITTINEN ILMAPIIRI on sakeanaan syytöksiä, vähättelyä ja pilkkaa Euroopan unionia kohtaan. Sekin on merkki siitä, että avoimen ja moniarvoisen demokratian viholliset yrittävät lannistaa meidät.

Euroopalla on puutteensa, mutta se on hyvä maanosa täällä eläville. Meidän pitää vain keksiä, miten saamme talouden ja oman turvallisuutemme turvaamisen parempaan kuntoon.

Euroopan heikkoudet ovat korjattavissa. Euroopan on otettava oma vastuunsa, mutta ei pelon vaan itsevarmuuden kautta. Suurin uhka ei ole ulkoinen painostus, vaan epäusko omiin mahdollisuuksiimme.