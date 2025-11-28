Politiikka
28.11.2025 16:12 ・ Päivitetty: 28.11.2025 16:13
Järjestöt: Hallituksen sääntely rajoittaa merkittävästi tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa
Suunnitelmat tiukemmasta etäisyyssääntelystä tuulivoiman rakentamiselle rajoittavat merkittävästi mahdollisuuksia kasvattaa tuulivoimatuotantoa, varoittaa etujärjestö Suomen uusiutuvat.
Etelä-Suomeen ja teollisuusalueille ei käytännössä voitaisi jatkossa rakentaa tuulivoimaloita, järjestö sanoo.
Yhdistyksen mukaan sääntelyn kiristys vaikeuttaa sähköjärjestelmän tasapainottamista ja heikentää huoltovarmuutta, kun Etelä-Suomen tuulivoimapotentiaali menetetään.
Hallitus tiedotti perjantaina suunnitelluista muutoksista koskien tuulivoiman vähimmäisetäisyyksiä asutukseen. Ensi vuoden puolella annettava esitys uudistetuksi alueidenkäyttölaiksi sisältää aiempia suunnitelmia löyhemmät säännöt. Etäisyys asutuksesta määrättäisiin vähintään 1,25 kilometriin.
Suomen uusiutuvien toimitusjohtaja Anni Mikkonen pitää rajausta selvästi tiukempana kuin nykyiset säännöt.
- Tuulivoiman kiinteä etäisyysraja heikentää Suomen kykyä kasvattaa kotimaista sähköntuotantoa siellä, missä sitä eniten tarvitaan, Mikkonen sanoo tiedotteessa.
Myös Energiateollisuus ry arvioi tiedotteessaan, että etäisyyssääntö tulisi vaikeuttamaan olemassa olevien hankkeiden toteuttamista.
Lisää aiheesta
- Tuulivoiman etäisyys asutuksesta olisi perusteltua määrittää tapauskohtaisesti kuten muillakin energiahankkeilla, sanoi Energiateollisuuden asiantuntija Annina Alasaari tiedotteessa.
ETUJÄRJESTÖT arvostelevat myös aurinkovoimaloita koskevaa sääntelyä. Hallitus haluaa, että vähintään 50 hehtaarin aurinkovoimaloiden rakentaminen edellyttää aina kaavoitusta.
- Hallituksen linjaus ylisääntelee vielä alkuvaiheessa olevaa toimialaa, moitti Suomen uusiutuvien edunvalvontapäällikkö Klaara Tapper tiedotteessa.
Energiateollisuus arvioi, että kaavoitusvaatimuksesta tulee hidaste. Lisäksi se todennäköisesti johtaa siihen, että aurinkovoimalahankkeet kasvavat aiempaa suuremmiksi. Määritelty hehtaarimäärä vastaa teholtaan karkeasti 50 megawatin voimalaa.
- Kaavoitusvaatimus tulee hidastamaan aurinkovoiman rakentamista ja johtaa samalla hankkeiden keskikoon kasvuun, toisin kuin hallitus ehkä olettaa, totesi Energiateollisuuden asiantuntija Marja Rankila tiedotteessa.
Pidempi kaavoitusprosessi tulee kalliimmaksi kuin nykyisin, eikä pienempiin hankkeisiin välttämättä edes kannata ryhtyä lisäkustannusten takia, Rankila huomauttaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.