JHL: ”Jättisakkojen tarkoitus on estää työtaistelut ja uhkailla liitot ja työntekijät nöyriksi”

Työtuomioistuin määräsi Ilmailualan unioni IAU:lle 67 000 euron sakot ulosmarssista, joka oli tuomioistuimen mukaan laiton. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kannanoton mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus pyrkii jättisakkojen uhalla laittamaan oikeuksiaan puolustavat työntekijät ja ammattiliitot varpailleen.

Kyseessä on ensimmäinen sakkotuomio sen jälkeen, kun hallitus muutti työrauhalainsäädäntöä viime keväänä niin, että lakkosakot nousivat rajusti.

– Lakimuutoksen todellinen tavoite on estää työtaisteluita. Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla. Me emme kuitenkaan aio luovuttaa, vaan puolustamme jatkossakin jäsentemme työehtoja kaikilla tarpeellisilla keinoilla, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström korostaa tiedotteessa.

IAU järjesti joulukuussa 2024 ulosmarssin, koska Finnair harkitsi kahden luottamusmiehen irtisanomista. Yhtiö perusteli aikeita sillä, että työntekijät olisivat toimittaneet eteenpäin muun muassa liikesalaisuuksia.

IAU:n mukaan asiakirjat liittyvät vireillä olevaan kiistaan työehdoista.

Työtuomioistuimen ratkaisu ei ollut yksimielinen vaan syntyi äänestyksellä. Osa oikeuden jäsenistä olisi määrännyt tapauksesta huomattavasti pienemmät hyvityssakot.

JHL:n kannanotossa painotetaan, että työehdoista riitely ei ole kenenkään edun mukaista. Puheenjohtaja Ekström sanoo, että ammattiliittojen on pidettävä hyvää huolta luottamusmiesten ja luottamusedustajien asemasta.

– Luottamusmiehillä pitää olla mahdollisuus toimia, jos syntyy epäilys, että työehtoja ei noudateta. Ammattiliitto JHL ei jätä jäseniään yksin, vaikka lainsäädäntö onkin rukattu työnantajien toivomaan suuntaan. Taistelu työehtojen puolesta jatkuu tänäänkin.