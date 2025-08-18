JHL: Tampere repii jättisäästöjä työntekijöiden selkänahasta – ”Ylimääräistä väkeä ei ole, kaupunkilaisten peruspalvelut uhattuna”

Tampere aloittaa tänään 18. elokuuta yt-neuvottelut. Kaupungin johto hakee henkilöstömenoista 10 miljoonaa euroa vähennyksiä. JHL:n mukaan Uhattuina ovat 200 ihmisen työpaikat ja kaupunkilaisten peruspalvelut. Demokraatti Demokraatti

Ammattijärjestön tiedotteen mukaan tamperelaisten arki uhkaa kurjistua ensi vuonna, jos kaupunki toteuttaa laajat irtisanomisaikeensa. Yt-neuvotteluiden piirissä on koko kaupungin henkilöstö. Tampereella oli vuoden 2024 lopussa hieman alle 9 000 työntekijää. Nyt uhattuna on siis jopa 200 työpaikkaa.

JHL:n toimialajohtaja Mari Keturin mielestä kaupunki kaunistelee suunnittelemiensa irtisanomisten vaikutuksia.

– Kaupunki puhuu kuntalaisrajapinnasta ja tehostamisesta. Oikeasti näin rajut leikkaukset tarkoittavat sitä, että muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa on tulevaisuudessa entistä vähemmän henkilökuntaa ja tamperelaiset saavat vähemmän vastinetta verorahoilleen. 200 ihmisen irtisanominen heikentää palveluita väkisin, Mari Keturi alleviivaa tiedotteessa.

Keturi hämmästelee myös sitä, että kaupunki aikoo ensi sijassa vältellä lomautuksia, koska se hakee pysyviä säästöjä. Tämä voi johtaa siihen, että irtisanomisia tulee enemmän, koska lomautusten tuomat säästöt jäävät saamatta.

– Tuottavuutta voidaan parantaa ilman henkilöstövähennyksiä kehittämällä prosesseja, karsimalla turhia vaiheita ja hyödyntämällä teknologiaa. Kun työntekijöiden osaamista vahvistetaan ja he saavat vaikuttaa työhönsä ja sen kehittämiseen, motivaatio ja sitoutuminen kasvavat. Samalla voidaan yhdessä löytää säästöjä.

– Onko todella niin, että pienikin veronkorotus on suurempi paha kuin huonommat palvelut kaikille kaupunkilaisille? hän kysyy.

JHL:n pääluottamusedustaja Päivi Karjalainen sanoo, että koko ajan on kiristetty budjettia. Nyt tilanne on kuitenkin se, että kaupunki vaatii pysyviä säästöjä.

– Palvelualueilla on etsitty kaikki mahdolliset säästökohteet aikaisemmin, ja ne eivät sitten riitä, Karjalainen sanoo tiedotteessa.

KAUPUNGIN johto hakee henkilöstömenoista 10 miljoonaa euroa vähennyksiä vuoden 2026 talousarvioon.

Päivi Karjalainen sanoo, että säästöjen arvioidaan aiheuttavan muutoksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat laajasti koko kaupungin henkilöstöön.

– Olemme pohtineet ja pelänneet, että tässä säästetään mistä tahansa. Ei ole tiedossa, että kaupungilla olisi ylimääräisiä tai turhia töitä ja ihmisiä. Henkilöstön edustajat ovat jo kuluvan vuoden aikana etsineet työnantajan kanssa säästökeinoja. Myös työntekijöiltä on kysytty ehdotuksia kulujen karsimiseksi.

Karjalainen kertoo, että työntekijöiden keskuudessa on tällä hetkellä vallalla pelko tulevasta ja omasta tulevaisuudesta. Hänenkin mukaansa säästöt näkyvät varmasti kuntalaisten palveluissa.

Tampereen yt-neuvottelut jatkuvat vähintään kuuden viikon ajan. Kaupungin tavoitteena on, että mahdolliset muutokset ovat voimassa viimeistään ensi vuoden heinäkuun alusta.