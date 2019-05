JHL:n puheenjohtaja: ”Tämä on ollut aika helvettiä” – varoittaa yhä EK:n vaikutusvallasta keskustaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sai tuoreeltaan edustajistonsa kokoukseen tiedon, että hallitusneuvotteluissa on sovittu sote-uudistuksen mallista. Se rakentuisi 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan.

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan malli ei aivan tyydytä JHL:ää.

– Se lohduttaa, että kunnat ovat päätuottajan roolissa ja markkinamalli on hylätty, hän sanoi puheessaan edustajistolle.

Niemi-Lainetta ei huolestuta se, että hallitusneuvottelut venyvät, kunhan lopputuloksena on erinomainen hallitusohjelma. Hänen mukaansa – mitä tietoja Säätytalolta on tihkunut – rakenteilla olevan hallituksen henki on työntekijämyönteinen, joten aktiivimallista luovuttaneen ja tilalle luodaan kannusta malli, joka ei kyykytä työtöntä.

– Olemme nousemassa mustasta yöstä valoisampiin aikoihin. Suoraan sanottuna, tämä on ollut aika helvettiä, Niemi-Laine puuskahti.

Hän luottaa, että tuleva hallitus arvostaa aitoa kolmikantaisuutta, työmarkkinoiden toimivuutta ja työntekijöiden oikeuksia.

”Pelkkä suositus on saanut tuhoa aikaiseksi.”

JHL on laatinut tanakan vaatimuslistan hallitusneuvotteluihin, ja Niemi-Laine uskoo, että osa myös toteutuu. Liitto vaatii, että kuntatalous on saatava samaan kuntoon mitä se oli ennen kilpailukykysopimusta.

– Kunnille ja valtiolle on palautettava valtionosuudet, joita leikattiin jopa 2,4 miljardia, jotta lomarahat saadaan palautetuksi työntekijöille takaisin.

Liitto vaatii myös kikyyn liittyvien vuosittaisten 24 tunnin lisätyötuntien poistamista. Niemi-Laine odottaa, että työajoista sovitaan työnantajan kanssa sopien, ei sanellen.

Varhaiskasvatuslaki kaipaa myös sorvaamista. JHL:n mielestä lastenhoitajien asema on turvattava ja turvattava muuntokoulutus opettajiksi riittävällä rahoituksella. Liitto pitää myös tärkeänä, että hallitus palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden.

Niemi-Laine painotti, että lakiin on saatava 0,7 hoitajamitoitus.

– Olemme nähneet, että pelkkä suositus on saanut tuhoa aikaiseksi. On pidettävä huoli rahoituksesta, etteivät kunnat joudu yksityistämään vanhuspalveluita. Usein on ostettu sieltä, mistä on halvimmalla saatu piittaamatta laadusta.

Hän pitää erinomaisena mallina laadun takaamiseksi uutta yritysmuotoa, yhteiskunnallista yritystä.

– Yritys, jotka toimivat kuntien kumppanina, ei voisi jakaa voittoja osinkoina ulos, ennen kuin se olisi kierrättänyt 51 prosenttia voitostaan takaisin yrityksen toimintaan.

”Meitä ei susihukka puhalla kumoon.”

JHL:läiset alat ovat naisvaltaisia ja matalapalkkaisuus hiertää. Niemi-Laineen mielestä tulevassa hallitusohjelmassa pitää olla vahva kirjaus kuroa umpeen nais- ja miesvaltaisten alojen palkkakuilua.

– Teollisuuden palkkaliukumat saisivat tulla arjeksi myös julkisella sektorilla.

JHL:n puheenjohtaja vetosi yhteistyöhön; että SAK:laiset teollisuuden hyväpalkkaiset miehet tukisivat samapalkkaisuuden edistämisessä julkisen sektorin matalapalkkaisia, jotka ovat pääosin naisia.

Niemi-Laine totesi, että oikeisohallitus yritti hiljentää ammattiyhdistysliikkeen äänen: eikä onnistunut siinä. Hallitusneuvotteluissa olevat puolueet ovat toistaiseksi korostaneet kolmikannan merkitystä. JHL:n puheenjohtaja kuitenkin varoittaa:

– Uhkana on, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK saa painostettua keskustaa vaatimaan lakko-oikeuden heikentämistä ja yleissitovuuden murtamista. Ay-liikkeen tulevat ajat eivät siis nytkään näytä helpoilta.

Suurimmat SAK:laiset liitot – JHL, Teollisuusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM – ovatkin yhdessä tehneet yhteistyötä ammattiliittojen menestystarinan jatkamiseksi. Ne kouluttavat työttömiä jäseniään, jottei aktiivimallin leikkuri heikentäisi liittojen työttömien toimeentuloa.

– Haluamme tehdä liitoista sellaisen palvelumekan, että meillä jäsenet haluavat pysyä ja uusia jäseniä tulee. Pidämme ay-liikkeen olemassaolosta huolen niin, että tulee mikä tahansa väri hallitukseen, meitä ei susihukka puhalla kumoon, Niemi-Laine painotti.