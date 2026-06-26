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Politiikka

26.6.2026 11:32 ・ Päivitetty: 26.6.2026 11:33

Jyrähdys SDP:stä: Rydman käveli eduskunnan yli

Jukka-Pekka Flander / SDP
Tuula Haatainen (sd.).

SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen paheksuu sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toimintaa sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskeneissa päätöksissä.

Demokraatti

Demokraatti

Ministeri hylkäsi puolet esityksistä, jotka perustuivat tieteelliseen ja hakukriteerien mukaiseen arviointiin.

– Eduskunta on päättänyt budjetissa rahoituksesta, joka kohdistetaan sosiaalityön tutkimukseen. Eduskunnan on voitava luottaa siihen, että päätösten toimeenpanossa noudatetaan eduskunnan tahtoa.

– Ministerin tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan tahto eikä sooloilla ja kävellä eduskunnan vallan yli, Haatainen toteaa tiedotteessaan.

HAATAISEN mukaan Rydman on vasta jälkikäteen ilmoittanut omista painotuksistaan, joiden perusteella hän on hyväksynyt osan esitetyistä hankkeista.

– Näitä painotuksia ei kuitenkaan ole mainittu hakuilmoituksessa, joihin pohjautuen tutkimushakemuksia on tehty. Tällainen toiminta poikkeuksellista ja rapauttaa luottamusta päätöksentekoon. Jos tutkimusta halutaan painottaa johonkin suuntaan, se pitää kertoa etukäteen, jotta eri hankkeilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea rahoitusta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana Haatainen on huolissaan siitä, että menettely myös kaventaa tutkimuksen roolia ja sosiaalityön tietopohjaa. Eduskunta on Haataisen mukaan nimenomaan halunnut huolehtia myös sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.

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– Eduskunnan on saatava pikimmiten tieto siitä, millä perusteilla ja mitä tutkimushankkeita on hyllytetty ministeri Rydmanin omapäisillä, hyvän hallintotavan vastaisilla päätöksillä, Haatainen vaatii.

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