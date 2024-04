Kaisa Juuso avautuu somessa: Lyödään “sarjatulitiedotteilla (SDP) joita iltapäivälehdet riemuiten julkaisevat”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) puolustaa Facebookissa hallituksen kehysriihessä tekemiä päätöksiä. Demokraatti Demokraatti

Oppositiosta on luvassa huomenna epäluottamuslause Juusolle. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on sanonut, että, ettei vastuuministeri ole tehtäviensä tasalla.

Helsingin Sanomien haastattelussa Juuso on muun muassa kertonut yllättyneensä siitä, että sosiaalihuollosta halutaan leikata 100 miljoonaa euroa palveluvalikoimaa rajoittamalla.

Juuso kirjoittaa Facebookissa, että kehysriihen päätökset ovat välttämättömiä.

Hän viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin ja toteaa, että Aktia Pankin pääekonomisti Lasse Corinin mukaan Suomen talouskasvu on viime vuosina ollut niin hidasta, että yhtä heikkoja lukuja ei ole nähty sitten lama- ja sotavuosien.

– Hänen mukaansa jopa Suomen pankkikriisin aikana talouskasvu oli nopeampaa kuin viime vuosina. Muistan hyvin 1990-luvun pankkikriisin. Valuuttalainat ja markan devalvointi kaatoivat satoja yrityksiä, pankkeja kaatui, kun velalliset eivät pystyneet maksamaan lainojaan. Monelta meni alta yrityksen lisäksi myös työpaikka, omistusasunto, avioliitto ja mielenterveys, Juuso kirjoittaa.

HÄN toteaa myös, että tänä keväänä ei olisi tarvittu poliittisia lakkoja.

– Suomen sisäinen valtataistelu ammattijärjestöjen ja hallituksen välillä rapautti yritysten luottamusta Suomeen investointikohteena. Luottamuksen palauttaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää.

– Suomen valtionvelan kasvu onnistuttiin pysäyttämään Sipilän kaudella, mutta sen jälkeen se ryöstäytyi taas käsistä. Nollakorot ovat historiaa ja inflaatio jyllää. Nyt on viimeinen hetki toimia, jotta syöksy saadaan pysäytettyä. Se tarkoittaa, että hallituksen on tehtävä ikäviä päätöksiä, vaikka se sattuu. Tavoitteena on vakauttaa tilanne, jotta talouskasvu pääsee käyntiin ja jotta meillä olisi tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunta, Juuso kirjoittaa.

Hän sanoo, että oppositiolle kehysriihen päätökset ovat kuin “jouluaatto”.

– Hallitusta päästään, sopivasti juuri ennen EU-vaaleja, lyömään sarjatulitiedotteilla (SDP) joita iltapäivälehdet riemuiten julkaisevat. Jostain syystä oppositio tuntuu unohtaneen, että hallituksessa ovat Perussuomalaisten lisäksi myös kokoomus, RKP ja KD.

SDP:n kansanedustajat syyttivät viikonloppuna perussuomalaisia äänestäjien pettämisestä.

– Opposition hallituksenkaatotalkoot alkoivat välittömästi viime vuoden kesäkuussa, kun uusi hallitus aloitti toimintansa. Perussuomalaisten ministereitä on yksi toisensa jälkeen syytetty milloin mistäkin. Leimakirvestä on heilutettu ahkerasti, mutta hallitus on pysynyt yhtenäisenä. Se vaatii yhteistyökykyä ja kompromisseja. Tämä hallitus ei riitele yötä myöten siitä, kuka ministereistä saa eniten rahaa vaan hahmottaa kokonaisuuden ja asettaa talouden siihen raamiin ja kehykseen, millä katastrofi vältetään, Juuso sanoo.

JUUSON mukaan kaikki ovat joutuneet osallistumaan talkoisiin.

– Kolmen miljardin sopeutus tarkoittaa hyvinvointialueiden osalta n. 400 – 500 miljoonan vuosittaisia säästöjä, joita tehdään lakisääteisiä velvoitteita keventämällä. Siitä huolimatta tulevat hyvinvointialueet saamaan ensi vuonna jopa 2,5 miljardia lisää rahaa.

Hänen mukaansa hallituksen kaatuminen tällaisena aikana olisi Suomelle pahin mahdollinen skenaario.

– Hallituspuolueiden piirissä tämä ymmärretään ja vastuuta kannetaan.