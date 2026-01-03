Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.1.2026 12:27 ・ Päivitetty: 3.1.2026 14:01

Kallas: EU seuraa tilannetta, kansainvälistä oikeutta noudatettava – Espanja tarjoutui välittäjäksi

EU on korostanut sitä, ettei Venezuelan presidentti Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana, mutta Kaja Kallaksen mukaan YK:n peruskirjaa on silti noudatettava..

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kertoo puhuneensa Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion ja EU:n Venezuelan-lähettilään kanssa Venezuelan tilanteesta. Venäjä ja Iran ovat tuominneet tapahtumat.

Kallas kertoo viestipalvelu X:ssä, että EU seuraa tilannetta. EU on korostanut sitä, ettei Venezuelan presidentti Nicolas Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana. Maduron on yleisesti katsottu syyllistyneen vaalivilppiin vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Kallaksen ja Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan ratkaisun Venezuelan tilanteeseen on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa.

Von der Leyen sanoo viestipalvelu X:ssä, että EU tukee venezuelalaisia ja antaa tukensa rauhanomaiselle ja demokraattiselle siirtymälle.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi Truth Socialissa, että Maduro vaimoineen on otettu vangiksi Yhdysvaltojen iskussa Venezuelaan.

Maduron ja tämän vaimon tämänhetkinen olinpaikka ei ole maan varapresidentti Delcy Rodriguezin tiedossa. Varapresidentti vaatii Yhdysvalloilta todisteita siitä, että presidenttipari on yhä hengissä. Rodriguez kommentoi asiaa venezuelalaiskanavalle televisiossa.

ESPANJA on tarjoutunut välittäjäksi sen entisen siirtomaan Venezuelan ja Yhdysvaltojen välisessä kriisissä. Espanjan ulkoministeriö kehottaa maita eskalaation välttämiseen ja jännitteiden purkamiseen.

Trump: Maduro vaimoineen on Yhdysvaltain joukkojen hallussa – Venezuelan mukaan USA havittelee hyökkäyksellään maan luonnonvaroja
Kolumbia vaatii YK:n turvallisuusneuvostoa koolle Venezuelan vuoksi

Venäjä on tuominnut Yhdysvaltain Venezuelaan tekemän sotilaallisen iskun. Venäjän mukaan isku ei ollut millään lailla perusteltavissa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Yhdysvallat sortui diplomatian sijasta ideologiseen vihamielisyyteen iskun tehdessään. Myös Iran on tuominnut Yhdysvaltojen toiminnan Venezuelan kansallisen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkauksena.

TRUMPIN kerrottua Maduron kaappaamisesta Venezuelasta Venäjän ulkoministeriö vaati Yhdysvalloilta selvennystä tilanteeseen.

- Olemme äärimmäisen huolissamme tiedoista Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa pakotetusta poistamisesta maasta Yhdysvaltain aggression seurauksena, ulkoministeriö sanoi.

Venäjä ja Iran ovat olleet Maduron hallinnon harvoja ystäviä ulkomailla.

Juttua täydennetty klo 14.43 ja 16.01: lisätty Venäjän ulkoministeriön ja Ursula von der Leyenin kommentit.

