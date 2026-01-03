Trump: Maduro vaimoineen on Yhdysvaltain joukkojen hallussa – Venezuelan mukaan USA havittelee hyökkäyksellään maan luonnonvaroja

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on ottanut vangiksi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron vaimoineen Venezuelaan tehdyssä iskussa ja vienyt heidät pois maasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoi asiasta Truth Social -alustallaan. Venezuelan pääkaupunki Caracasissa tapahtui useita räjähdyksiä lauantain vastaisena yönä, ja paikalla nähtiin ilma-aluksia.

Trump kertoo, että asiasta pidetään tiedotustilaisuus Floridan Mar-a-Lagossa alkuillasta Suomen aikaa.

Trumpin hallinto on syyttänyt Maduroa huumeiden salakuljetuksesta ja niin kutsutusta narkoterrorismista Yhdysvaltoja vastaan.

Trumpin hallinto määräsi iskuja Venezuelaan, kertoivat hallinnon virkamieslähteet uutiskanava CBS:lle ja Fox Newsille aiemmin. CBS:n lähteiden mukaan iskuja tehtiin sotilaskohteisiin. Caracasiin tehtiin iskuja lauantain vastaisena aamuyönä paikallista aikaa, vain hieman ennen CBS:n saamaa vahvistusta.

CBS:n nimettöminä pysytelleiden lähteiden mukaan Trump antoi hyväksyntänsä iskuille useita päiviä sitten.

Uutistoimisto AFP:n paikalla olevan toimittajan mukaan räjähdysten äänet alkoivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä eli kahdeksalta aamulla Suomen aikaa.

Venezuelaan on julistettu poikkeustila Yhdysvaltain sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi. Venezuelan hallinto kertoo lausunnossa tuomitsevansa jyrkästi Yhdysvaltojen erittäin vakavaksi luonnehditun sotilaallisen aggression maata kohtaan.

- Tämän hyökkäyksen tavoitteena on ainoastaan anastaa Venezuelan strategiset resurssit, ennen kaikkea öljy ja mineraalit, syyttää Venezuela.

Maa sanoo puolustautuvansa kaikin laillisin keinoin Yhdysvaltojen ”imperialistiselta” aggressiolta.

Vuodenvaihteessa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäsenmaaksi nousseen Kolumbian presidentti Gustavo Petro vaatii X:ssä, että turvallisuusneuvosto kokoontuu viipymättä Venezuelan tilanteen vuoksi.

SANOMALEHTI El País kertoo, että paikallisten tietojen mukaan iskuja olisi tehty useisiin eri kohteisiin. Kohteiden joukossa näyttää olleen ainakin Fuerte Tiunan sotilastukikohta.

AFP:n videotoimittajana Caracasissa työskentelevä Isabel Bonnet Belloso kertoo viestipalvelu X:ssä, että kaupungissa on kuultu räjähdysten lisäksi helikoptereiden lentoa ja ampumista.

Myös Belloso kertoo sähkökatkoista kaupungissa. Belloson mukaan iskuja olisi tehty Fuerte Tiunan lisäksi ainakin La Carlotan ilmatukikohtaan.

Uutistoimisto AP.n mukaan räjähdyksiä kuultiin kaupungissa ainakin seitsemän.

TRUMP oli aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.

Maduro sanoi aiemmin olevansa avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä. Hän esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Trump sanoi tätä ennen maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin. Maduro ei vahvistanut tai kiistänyt tätä aiempaa iskua.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun joulukuussa lennokilla.

