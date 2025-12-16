Kansanedustaja: Hallitus muuttaa viimesijaisen turvan rangaistusjärjestelmäksi

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen sanoo kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitys muuttaa toimeentulotuen luonnetta perustavanlaatuisesti. Viimesijaisesta turvasta tehdään järjestelmä, jossa virheet, sairaus ja elämäntilanteet johtavat rangaistuksiin. Demokraatti Demokraatti

– Tuki korvataan sanktioilla, ja inhimillinen harkinta väistyy teknisen päätöksenteon tieltä, varoittaa Kymäläinen tiedotteessaan.

Hän muistuttaa muun muassa THL:n varoittaneen sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa, että velvoitteiden ja sanktioiden kiristäminen voi johtaa tilanteisiin, joissa ihmisellä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta välttää perusosan alentamista.

ERITYISESTI digipalveluihin nojaava järjestelmä syrjii ihmisiä, joilla ei ole laitteita, yhteyksiä tai toimintakykyä.

– Hallitus rakentaa sosiaaliturvaa olettaen, että kaikki ihmiset pystyvät toimimaan täydellisesti ja virheettömästi. Todellisuudessa juuri toimeentulotuen saajilla on usein mielenterveys-, päihde- tai elämänhallinnan haasteita, joita tämä esitys pahentaa.

Kymäläisen mukaan erityisen vaarallista on se, että esitys ei velvoita huoli-ilmoitukseen tai kiireelliseen sosiaalihuollon arviointiin ennen perusosan alentamista.