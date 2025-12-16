Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 14:53 ・ Päivitetty: 16.12.2025 14:53

Kansanedustaja: Hallitus muuttaa viimesijaisen turvan rangaistusjärjestelmäksi

DEMOKRAATTI / JANI LAUKKANEN
Suna Kymäläinen (sd.) nousi eduskuntaan vuonna 2011 Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen sanoo kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitys muuttaa toimeentulotuen luonnetta perustavanlaatuisesti. Viimesijaisesta turvasta tehdään järjestelmä, jossa virheet, sairaus ja elämäntilanteet johtavat rangaistuksiin.

Demokraatti

Demokraatti

– Tuki korvataan sanktioilla, ja inhimillinen harkinta väistyy teknisen päätöksenteon tieltä, varoittaa Kymäläinen tiedotteessaan.

Hän muistuttaa muun muassa THL:n varoittaneen sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa, että velvoitteiden ja sanktioiden kiristäminen voi johtaa tilanteisiin, joissa ihmisellä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta välttää perusosan alentamista.

ERITYISESTI digipalveluihin nojaava järjestelmä syrjii ihmisiä, joilla ei ole laitteita, yhteyksiä tai toimintakykyä.

– Hallitus rakentaa sosiaaliturvaa olettaen, että kaikki ihmiset pystyvät toimimaan täydellisesti ja virheettömästi. Todellisuudessa juuri toimeentulotuen saajilla on usein mielenterveys-, päihde- tai elämänhallinnan haasteita, joita tämä esitys pahentaa.

Kymäläisen mukaan erityisen vaarallista on se, että esitys ei velvoita huoli-ilmoitukseen tai kiireelliseen sosiaalihuollon arviointiin ennen perusosan alentamista.

– Kun tuki leikataan ilman, että kukaan varmistaa ihmisen todellisen tilanteen, seuraukset voivat olla äärimmäisiä. Kyse on joissain tapauksissa kirjaimellisesti hengestä ja terveydestä.

