Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.11.2025 09:23 ・ Päivitetty: 26.11.2025 09:23

Kansanedustaja: ”Jos Suomi saisi euron aina, kun kokoomus pelottelee SDP:n verolinjalla, talouskriisi olisi ratkaistu”

DEMOKRAATTI / NORA VILVA
Pia Viitanen muistuttaa kannanotossaan, että kokoomus on se, jonka vahtivuorolla Suomi on joutumassa EU:n talouden tarkkailuluokalle.

SDP tarjoaa vaihtoehtobudjetissaan reilumman vaihtoehdon Petteri Orpon (kok.) hallituksen suurituloisimpia suosivalle verolinjalle, mutta kokoomukselle tämä ei kelpaa, sanoo SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen.

Demokraatti

Demokraatti

– Kokoomus on odotetusti aloittanut jälleen SDP:n verolinjalla pelottelun. Vaihtoehdot ovat kuitenkin selvät: Orpon hallituksen linjana on suosia suurituloisia, kun taas SDP haluaa tukea pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja rakentaa luottamusta, Viitanen kommentoi kannanotossaan.

Viitasen mukaan hallitus puhuu veronkevennyksistä, mutta on käytännössä omalla toiminnallaan rajannut alle 9000 euroa kuukaudessa tienaavat veronkevennysten ulkopuolelle.

– SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään 500 miljoonaa hallitusta enemmän. Me emme tekisi kalliita ja tehottomia veronalennuksia suurituloisimmille, ja ottaisimme myös pääomat talouden tasapainotuksen talkoisiin mukaan. Tämän valinnan takana on helppo seisoa.

VIITANEN muistuttaa, että SDP:n vaihtoehto on parempi myös monelle pienyrittäjälle.

– Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto helpottaa konkreettisesti yksinyrittäjien ja pienempien työvoimavaltaisten yritysten tilannetta. Lisäksi tukisimme ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

– Kotitalousvähennyksen laajentaminen taas luo kysyntää kotitalous-, hoito- ja hoiva-alojen yrittäjille. Meidän linjamme tukee tuhansia pieniä yrittäjiä, ei vain muutamia suuria.

Lisää aiheesta

Opposition vaihtoehdot tänään eduskunnassa
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”

Tyhjyyttä kumisevan veropelottelun sijasta kokoomuksen tulisi Viitasen mukaan arvioida kriittisesti oman talouspoliittisen linjansa toimivuutta.

– Jos Suomi saisi euron joka kerta, kun kokoomus pelottelee suomalaisia SDP:n verolinjalla, julkisen talouden haasteet olisi jo ratkaistu. Kokoomus on kuitenkin se, jonka vahtivuorolla Suomi on joutumassa EU:n talouden tarkkailuluokalle. Tämä on osoitus kokoomusvetoisen hallituksen talouspolitiikan haaksirikosta, hän sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

26.11.2025 06:13

Opposition vaihtoehdot tänään eduskunnassa

Politiikka

25.11.2025 15:06

Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU