Kansanedustaja: ”Jos Suomi saisi euron aina, kun kokoomus pelottelee SDP:n verolinjalla, talouskriisi olisi ratkaistu”

SDP tarjoaa vaihtoehtobudjetissaan reilumman vaihtoehdon Petteri Orpon (kok.) hallituksen suurituloisimpia suosivalle verolinjalle, mutta kokoomukselle tämä ei kelpaa, sanoo SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen.

– Kokoomus on odotetusti aloittanut jälleen SDP:n verolinjalla pelottelun. Vaihtoehdot ovat kuitenkin selvät: Orpon hallituksen linjana on suosia suurituloisia, kun taas SDP haluaa tukea pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja rakentaa luottamusta, Viitanen kommentoi kannanotossaan.

Viitasen mukaan hallitus puhuu veronkevennyksistä, mutta on käytännössä omalla toiminnallaan rajannut alle 9000 euroa kuukaudessa tienaavat veronkevennysten ulkopuolelle.

– SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään 500 miljoonaa hallitusta enemmän. Me emme tekisi kalliita ja tehottomia veronalennuksia suurituloisimmille, ja ottaisimme myös pääomat talouden tasapainotuksen talkoisiin mukaan. Tämän valinnan takana on helppo seisoa.

VIITANEN muistuttaa, että SDP:n vaihtoehto on parempi myös monelle pienyrittäjälle.

– Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto helpottaa konkreettisesti yksinyrittäjien ja pienempien työvoimavaltaisten yritysten tilannetta. Lisäksi tukisimme ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

– Kotitalousvähennyksen laajentaminen taas luo kysyntää kotitalous-, hoito- ja hoiva-alojen yrittäjille. Meidän linjamme tukee tuhansia pieniä yrittäjiä, ei vain muutamia suuria.

Tyhjyyttä kumisevan veropelottelun sijasta kokoomuksen tulisi Viitasen mukaan arvioida kriittisesti oman talouspoliittisen linjansa toimivuutta.

– Jos Suomi saisi euron joka kerta, kun kokoomus pelottelee suomalaisia SDP:n verolinjalla, julkisen talouden haasteet olisi jo ratkaistu. Kokoomus on kuitenkin se, jonka vahtivuorolla Suomi on joutumassa EU:n talouden tarkkailuluokalle. Tämä on osoitus kokoomusvetoisen hallituksen talouspolitiikan haaksirikosta, hän sanoo.