18.3.2026 10:18 ・ Päivitetty: 18.3.2026 12:58

Kansanedustaja: Kokoomusta ei kiinnosta julkinen talous, vaan loputtomat veroedut hyvätuloisille kannattajille

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan täysistunnossa 25. helmikuuta 2026.

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin mukaan kokoomus ajaa sumeilematta kaksilla rattailla julkisen talouden hoidossa.

– Pääministeri Petteri Orpo maalailee tiukkaa talouslinjaa, kun taas eduskuntaryhmästä väläytellään lisää kalliita veronalennuksia hyvätuloisille. Kokoomus on julkisuudessa esiintynyt painokkaasti tiukan talouslinjan puolustajana, mutta silti Orpon hallituskaudella Suomi on velkaantunut EU:n nopeimmin ja viety liiallisen alijäämän menettelyyn eli talouden tarkkailuluokalle, Razmyar sanoo kannanotossaan.

Samaan aikaan kokoomus on Razmyarin mukaan käynyt ennenaikaiseen vaalikampanjointiin ja nostanut pöydälle perintöveron poiston jo päätetyn yhteisöveron alennuksen korvaajana, samalla kun yhteiskunnan heikompiosaisille tarjotaan tulevassa kehysriihessä jälleen uusia leikkauksia.

– Tällä puolue osoittaa, että sitä ei todellisuudessa kiinnosta julkisen talouden tasapainottaminen, vaan kalliiden veroetujen tarjoaminen omille eturyhmilleen.

– Vielä paremmaksi pisti kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma, joka Ylen Politiikkaradiossa väläytti, että hallitus voisi tehdä sekä yhteisöveronalennuksen, että poistaa perintöveron.

Yhteinen hintalappu kokoomuksen veroseikkailulle nousisi Razmyarin mukaan näiden puheiden perusteella jo yli kahteen miljardiin.

– Kokoomus ajaa tässä röyhkeästi kaksilla rattailla, kun pääministerin suulla kuulutetaan tarkkaa talouden pitoa, mutta eduskuntaryhmästä lupaillaan kalliita kädenojennuksia jo valmiiksi hyvätuloisille – täysin vastoin puolueiden yhteisesti sovittuja tavoitteita julkisen talouden vakauttamiseksi.

