Kansanedustaja: Mihin hoivaa tarvitsevien suurten ikäluokkien tulisi säästää?

Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo ihmettelee kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) sukanvarsipuheita ja hallituksen ristiriitaista viestintää.

Harkimo muistuttaa kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on kannustanut suomalaisia kuluttamaan. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kehotti kuitenkin lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa laittamaan rahoja sukanvarteen vanhuuden varalle, jos mahdollista.

– Suomalaisilla on säästössä yli sata miljardia euroa, ja suurin osa näistä varoista on suurilla ikäluokilla. Samat ihmiset ovat nyt 70-80-vuotiaita ja ovat seuraavina vuosina myös ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Siinä vaiheessa hyvinvointialueet lunastavat 85 prosenttia eläkkeestä ja muista tuloista.

– Pitääkö nyt säästää vai kuluttaa? Näillä sekavilla viesteillä ei kulutus käynnisty, ja suomalaisten luottamus hoivaan murenee. Kun ihmiset ovat maksaneet veronsa ja tehneet pitkän työuran, pitää heidän voida luottaa siihen, että heistä huolehditaan loppuun asti, Harkimo kommentoi tiedotteessaan.

HARKIMON mukaan sote-uudistus on jäänyt pahasti kesken ja vaatii uudistuksia.

– Erikoissairaanhoito pitää keskittää viiden yliopistosairaalan vastuulle. Perusterveydenhuolto hoidetaan näillä alueilla omalääkärimallilla yrittäjäpohjalta, ja vanhustenhoiva ja sosiaalihoito jää kuntien vastuulle. Kuntia meillä pitäisi olla jatkossa sata, Harkimo ehdottaa.