Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.3.2026 07:05 ・ Päivitetty: 16.3.2026 07:05

Kansanedustaja: Mihin hoivaa tarvitsevien suurten ikäluokkien tulisi säästää?

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Kansanedustaja Harry Harkimon (liik.) mukaan suurin osa suomalaisten varoista on suurilla ikäluokilla, jotka ovat nyt 70-80-vuotiaita..

Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo ihmettelee kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) sukanvarsipuheita ja hallituksen ristiriitaista viestintää.

Harkimo muistuttaa kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on kannustanut suomalaisia kuluttamaan. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kehotti kuitenkin lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa laittamaan rahoja sukanvarteen vanhuuden varalle, jos mahdollista.

– Suomalaisilla on säästössä yli sata miljardia euroa, ja suurin osa näistä varoista on suurilla ikäluokilla. Samat ihmiset ovat nyt 70-80-vuotiaita ja ovat seuraavina vuosina myös ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Siinä vaiheessa hyvinvointialueet lunastavat 85 prosenttia eläkkeestä ja muista tuloista.

– Pitääkö nyt säästää vai kuluttaa? Näillä sekavilla viesteillä ei kulutus käynnisty, ja suomalaisten luottamus hoivaan murenee. Kun ihmiset ovat maksaneet veronsa ja tehneet pitkän työuran, pitää heidän voida luottaa siihen, että heistä huolehditaan loppuun asti, Harkimo kommentoi tiedotteessaan.

HARKIMON mukaan sote-uudistus on jäänyt pahasti kesken ja vaatii uudistuksia.

– Erikoissairaanhoito pitää keskittää viiden yliopistosairaalan vastuulle. Perusterveydenhuolto hoidetaan näillä alueilla omalääkärimallilla yrittäjäpohjalta, ja vanhustenhoiva ja sosiaalihoito jää kuntien vastuulle. Kuntia meillä pitäisi olla jatkossa sata, Harkimo ehdottaa.

– Kunnilla on verotusoikeus valmiina. Rahoitus pitää panna sotessa kohdilleen niin, että yhdenvertaiset palvelut säilyvät koko maassa. Myös riittävä sairaalaverkko pitää säilyttää. Tärkeintä on turvata ihmisten palvelut ja hoiva eikä ylläpitää täysin ylimitoitettua byrokratiaa.

Rydman Ylellä: Järjestökentältä ja kehitysavusta löytyy leikattavaa
Liitto: ”Huonokuntoisia ikäihmisiä ei teknologialla hoideta eikä kohdata”

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Politiikka

14.3.2026 09:25

Rydman Ylellä: Järjestökentältä ja kehitysavusta löytyy leikattavaa

Politiikka

13.3.2026 15:21

Liitto: ”Huonokuntoisia ikäihmisiä ei teknologialla hoideta eikä kohdata”

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU