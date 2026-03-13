13.3.2026 15:21 ・ Päivitetty: 13.3.2026 15:21
Liitto: ”Huonokuntoisia ikäihmisiä ei teknologialla hoideta eikä kohdata”
Lähi- ja perushoitajaliitto Super sanoo kannanotossaan, että ikääntyneiden hoitoa ollaan jälleen vain heikentämässä ja laskemassa henkilöstömitoitusta. Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää, että teknologialla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä ja näin laskea mitoitusta.
Superin puheenjohtaja Päivi Inberg harmittelee, ettei vanhuspalvelulakia lähetetä uudestaan perustuslakivaliokunnan arvioon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti asiasta tänään.
– Teknologialla ei voida korvata läsnä olevaa, koulutettua hoitohenkilöstöä, joka vastaa ikäihmisten välittömästä hoivasta, turvallisuudesta sekä inhimillisestä kohtaamisesta, Inberg sanoo tiedotteessa.
– Meillä on ympärivuorokautisessa hoidossa hyvin heikkokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia, jotka tarvitsevat riittävästi hoitajia. Jo nykyinen vähimmäishenkilöstömitoitus (0,6) on liian pieni, eikä teknologialla saa missään nimessä alittaa sitä.
Tiedotteessa painotetaan, ettei mekaaninen vähimmäismitoitus ole aina riittävä, vaan koulutettua hoitohenkilökuntaa tulee olla jokaisessa vuorossa riittävästi hoidon tarpeeseen nähden.
INBERG muistuttaa myös, että oikeus välttämättömään huolenpitoon on perusoikeus ja että viisi kuudesta lakiesitystä arvioineesta oikeusoppineestakin antoi esityksestä kriittisen lausunnon.
Suunniteltu laki mahdollistaisi ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen laskemisen silloin, jos välitöntä hoitotyötä voidaan korvata teknologialla ja teknisellä valvonnalla. Tämä tarkoittaisi 800 hoitajan vähentämistä.
– Hallitus on samalla sysäämässä lisää hoitajia työttömyyteen ja toimeentulovaikeuksiin, Inberg sanoo.
Puheenjohtajan mukaan Super onkin huolissaan niin hoidon saatavuudesta, hoitajien toimeentulosta kuin koko alan veto- ja pitovoimasta.
