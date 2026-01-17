Kansanedustaja vaatii ulkopuolista selvitystä eduskunnan häirintäväitteistä – ”Luotettava, kiistaton totuus on kaivettava esiin”

Eri tahojen teettämät kyselyt ja selvitykset ovat kansanedustaja Marko Kilven (kok.) mukaan omiaan sekoittamaan jo valmiiksi epäselvää tilannetta eduskunnan häirintäkohun ympärillä. Kilpi vaatii puolueetonta ulkopuolista selvitystä, joka koskisi koko eduskuntaa. Demokraatti Demokraatti

Kilpi kommentoi Facebookissa kansanedustaja Ville Merisen (sd.) lausunnoista alkanutta kohua. Merinen puhui eduskunnan avustajien kohtelusta Ylen Vallan algoritmi -dokumentissa.

– Merisen mukaan eduskunnassa tapahtuu hirveitä asioita – tyyliin ihan kaikkea, jopa fyysisestä pahoinpitelystä lähtien, Kilpi kirjoittaa.

– Merinen sanoo seisovansa sanojensa takana. Tämä tarkoittaa myös fyysisen väkivallan osalta. Kysehän on siis rangaistukseen tuomittavista rikoksesta, hän huomauttaa.

Eduskuntapuolueista SDP ja kokoomus ovat kertoneet teettävänsä häirintäväitteistä omat selvityksensä. Myös Iltalehti ja Yle ovat tehneet aiheesta kyselynsä. Eduskunta puolestaan teettää oman kyselynsä avustajille.

– Tilanne on juuri niin epäselvä ja sotkuinen kuin vain voi olla. Yksittäiset, erilaiset ja eri tahojen teettämät kyselyt ja selvityksen ovat omiaan tilannetta vain entisestään sekoittamaan, Kilpi sanoo.

– Tämä on tarpeellista jo senkin vuoksi, koska Merinen on kieltäytynyt selvittämästä asiaa yhtään sen enempää ja hän on pysytellyt tavoittamattomissa jopa oman ryhmänsä puheenjohtajistolta, vaikka on vaatinut ylimääräistä ryhmäkokousta aiheesta.

Kilven mukaan kyse on myös hyvin olennaisella tavalla kansanedustajalaitoksen uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

– Edelleenkin esitetyt syytökset ovat erittäin vakavia ja ne on myös asiaankuuluvalla vakavuudella selvitettävä. Luotettava, kiistaton totuus on kaivettava esiin.