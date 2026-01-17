Politiikka
17.1.2026 12:30 ・ Päivitetty: 17.1.2026 12:30
Kansanedustaja vaatii ulkopuolista selvitystä eduskunnan häirintäväitteistä – ”Luotettava, kiistaton totuus on kaivettava esiin”
Eri tahojen teettämät kyselyt ja selvitykset ovat kansanedustaja Marko Kilven (kok.) mukaan omiaan sekoittamaan jo valmiiksi epäselvää tilannetta eduskunnan häirintäkohun ympärillä. Kilpi vaatii puolueetonta ulkopuolista selvitystä, joka koskisi koko eduskuntaa.
Kilpi kommentoi Facebookissa kansanedustaja Ville Merisen (sd.) lausunnoista alkanutta kohua. Merinen puhui eduskunnan avustajien kohtelusta Ylen Vallan algoritmi -dokumentissa.
– Merisen mukaan eduskunnassa tapahtuu hirveitä asioita – tyyliin ihan kaikkea, jopa fyysisestä pahoinpitelystä lähtien, Kilpi kirjoittaa.
– Merinen sanoo seisovansa sanojensa takana. Tämä tarkoittaa myös fyysisen väkivallan osalta. Kysehän on siis rangaistukseen tuomittavista rikoksesta, hän huomauttaa.
Eduskuntapuolueista SDP ja kokoomus ovat kertoneet teettävänsä häirintäväitteistä omat selvityksensä. Myös Iltalehti ja Yle ovat tehneet aiheesta kyselynsä. Eduskunta puolestaan teettää oman kyselynsä avustajille.
– Tilanne on juuri niin epäselvä ja sotkuinen kuin vain voi olla. Yksittäiset, erilaiset ja eri tahojen teettämät kyselyt ja selvityksen ovat omiaan tilannetta vain entisestään sekoittamaan, Kilpi sanoo.
KILPI pitää erikoisena, että tikun nokkaan on nostettu vain kaksi eduskuntaryhmää, vaikka Merisen syytökset koskivat alun pitäen koko eduskuntaa. Hän vaatiikin aiheesta kattavaa, puolueeton ja ulkopuolista selvitystä, joka käsittää koko eduskunnan.
Lisää aiheesta
– Tämä on tarpeellista jo senkin vuoksi, koska Merinen on kieltäytynyt selvittämästä asiaa yhtään sen enempää ja hän on pysytellyt tavoittamattomissa jopa oman ryhmänsä puheenjohtajistolta, vaikka on vaatinut ylimääräistä ryhmäkokousta aiheesta.
Kilven mukaan kyse on myös hyvin olennaisella tavalla kansanedustajalaitoksen uskottavuudesta ja luotettavuudesta.
– Edelleenkin esitetyt syytökset ovat erittäin vakavia ja ne on myös asiaankuuluvalla vakavuudella selvitettävä. Luotettava, kiistaton totuus on kaivettava esiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Toimituksen kommentit
16.1.2026 11:30
Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon
Politiikka
15.1.2026 14:39
Näin eduskunta reagoi häirintäkohuun – kysely avustajille
Politiikka
15.1.2026 09:32
Sofia Virta kiittää Meristä keskustelun avaamisesta – ”Aivan helvet*n turhauttavaa”