Politiikka
10.4.2026 11:34 ・ Päivitetty: 10.4.2026 11:34
Kansanedustajat: Kritisoitu hankintalaki uhkaa myös erikoissairaanhoitoa
Neljän demariedustajan yhteisen kannanoton mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva hankintalain muutos uhkaa lisätä julkisia kustannuksia ja heikentää myös potilasturvallisuutta sekä hoidon jatkuvuutta.
Vaativaa erikoissairaanhoitoa tuottavien julkisomisteisten yhtiöiden tehokasta ja vaikuttavaa toimintaa ei SDP:n mielestä pidä riskeerata.
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kansanedustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Lauri Lyly ja Aki Lindén ilmaisevat tiedotteessaan vakavan huolensa hankintalain muutoksesta.
– Esityksen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä turvata laadukkaat julkiset palvelut. Tarkoitus on hyvä, toteutus ei. Käytännössä ehdotus johtaisi toimivien hoitokokonaisuuksien purkamiseen ja kustannusten kasvuun, tiedotteessa sanotaan.
– Hallitus haluaa markkinavimmassaan purkaa ja hankaloittaa toimivia rakenteita, joiden eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä. Tämä lisäisi hallinnollista työtä ja kasvattaisi kustannuksia ilman, että saavutettaisiin todellisia hyötyjä potilaille tai julkiselle taloudelle. Näin ollen ehdotettua hankintalain muutosta voi pitää ristiriitaisena sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa, kommentoi Matias Mäkynen.
TOIMIVIEN rakenteiden purkaminen ei kannanoton mukaan tue terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita, jotka ovat vaikuttava, kustannustehokas ja turvallinen hoito. Hankintalain muutoksia tulee arvioida huolellisesti ja huomioida esimerkiksi vaativan erikoissairaanhoidon erityispiirteet ja pienten kuntien huolet.
– Jos uudistuksen ”takaisinmaksuajaksi” arvioidaan 8-14 vuotta, niin se on liian pitkä aika nykyisessä julkisen talouden tilanteessa. Samalla vaarannetaan paljon, jos laki tässä muodossaan etenee ja kymmenen prosentin omistusvaatimus jää siihen. Jopa valtiovarainministeriö on lausunut suoraan, että muutos ei lisää kilpailua eikä markkinaehtoista palvelutuotantoa, vaan kasvattaa kustannuksia, sanoo Lotta Hamari.
Lisää aiheesta
Lauri Lyly painottaa, että esimerkiksi vaativa sydän- tai tekonivelkirurgia tai ympärivuorokautiset laboratoriopalvelut ICT-järjestelmineen edellyttävät korkeaa osaamista ja kyberturvaa sekä pitkäjänteistä kehittämistä.
– Mikäli nopeasti pitää katkoa hyvin toimivia rakenteita ja kilpailuttaa uudelleen samanaikaisesti kuin kaikki muutkin näin tekevät tai tehdä omistusten uudelleenjärjestelyjä, niin ei meillä ole tähän varaa.
KANNANOTON mukaan riittämättömästi perusteltu muutos kymmenen prosentin omistusvaatimuksesta hankaloittaisi monen kunnan ja hyvinvointialueen toimintaa.
Tekonivelsairaala Coxan ja Tays Sydänsairaalan kaltaisissa yhtiöissä osa hyvinvointialueista omistaa alle kymmenen prosenttia. Esimerkiksi Coxan omistajia ovat Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.
– Jotta tärkeitä palveluita voidaan jatkaa, ratkaisuina olisi nyt joko luopua kymmenen prosentin omistusvaatimuksesta kokonaan, nostaa ulosmyyntirajaa tai tehdä sote-poikkeus hankintalakiin, kommentoi Aki Lindén.
– Tällä päätöksellä osa omistajahyvinvointialueista ollaan käytännössä sulkemassa ulos Coxan ja Sydänsairaalan kaltaisista hyvin toimivista, korkean osaamisen ja pitkien hoitoprosessien erikoissairaanhoidon yksiköistä. Hyvinvointialueille on annettava työrauha, Mäkynen sanoo.
Edustajat muistuttavat myös useiden terveydenhuollon toimijoiden korostaneen lausunnoissaan, että toimivien kokonaisuuksien purkaminen ei tuo todellista kilpailua, vaan lisää kustannuksia ja voi hankaloittaa palveluiden tuottamista.
– Näitä aiheellisia huolia tai veronmaksajille koituvaa laskua ei saa ohittaa.
Lisää aiheesta
Politiikka
1.4.2026 10:53
Kansanedustaja vaatii hankintalakiesityksen pysäyttämistä: ”Hatusta vedettyjä lukuja ja kalliita seurauksia”
Politiikka
26.3.2026 10:25
SDP:n edustajat: Hankintalakiuudistus hankaloittaa ruokahuoltoa kunnissa ja hyvinvointialueilla
Politiikka
12.2.2026 16:20
Hankintalakia ryöpytettiin eduskunnassa – ”Hankintahumppa, jonka laskun maksaa julkinen sektori”