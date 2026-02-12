Hankintalakia ryöpytettiin eduskunnassa – ”Hankintahumppa, jonka laskun maksaa julkinen sektori”

Eduskunnan lähetekeskustelussa torstaina esillä ollut hankintalaki sai oppositiolta runsaasti kritiikkiä muun muassa sen aiheuttamista kustannuksista erityisesti pienille ja syrjäisille kunnille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Osa oppositiosta kuvasi lain tavoitteita hyviksi, mutta keinoja vääriksi.

- Kilpailu on kovaa, mutta hankintalain muutos ansaitsee paikan hallituksen huonoimpien esitysten top kympissä, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) sivalsi hallitusta keskustelun aikana.

- Tässähän on tosiaan esitys, jonka kaikki tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Lopputulos taitaa enemmänkin olla vain historiallinen hallintohumppa. Julkinen sektori saa tästä aikamoisen laskun ja juristit ja konsulentit kyllä ihan hemmetisti töitä, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) kuvasi.

Hankintalain tavoite on lisätä kilpailua julkisissa hankinnoissa. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in house -yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10 prosenttia.

ESITYS on aiemmin saanut runsasta kritiikkiä muun muassa Kuntaliitolta.

ESITYS on aiemmin saanut runsasta kritiikkiä muun muassa Kuntaliitolta.

Järjestö on kantanut huolta lakiesityksen vaikutuksista kuntien palveluiden järjestämiseen. Sen mukaan muutoksen hallinnollinen taakka tulee olemaan valtava. Kuntaliitto on aiemmin arvioinut, että kunnille aiheutuvat kulut voivat nousta lainmuutoksen myötä yli 600 miljoonaan euroon.

Myös muun muassa palkansaajakeskusjärjestö STTK on kritisoinut esitystä. Sen mukaan sääntelyn väljentäminen muun muassa houkuttaa työehtoshoppailuun ja heikentää työntekijöiden asemaa.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vastasi opposition kritiikkiin lähetekeskustelussa sanomalla, etteivät kuntien in house -yhtiöt ratkaise kuntien nykyisiä taloudellisia haasteita.

- Hyvät kansanedustajat, ei tämä kuntien in house -yhtiöt ole mikään autuaaksi tekevä voima kunnissa myöskään ollut, Marttinen sanoi.

Marttinen lisäsi, etteivät in house -yhtiöt myöskään takaa kuntalaisille kustannustehokkaita tai laadukkaita palveluita.

HANKINTALAKI etenee lähetekeskustelun jälkeen talousvaliokunnan käsittelyyn.

Muun muassa valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on aiemmin pitänyt lakiesitystä ongelmallisena perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon kannalta. Työministeri Marttisen mukaan lakiesityksessä ei tässä suhteessa ole ongelmia.

Ammattiliitto JHL on vaatinut lakiesityksen siirtämistä talousvaliokunnan lisäksi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Hankintalaki vedettiin pois valtioneuvoston istunnosta viime metreillä viime kuussa.

Oikeuskanslerinvirastosta kerrottiin tämän jälkeen STT:lle, että oikeuskanslerin esittämien valtionsääntöoikeudellisten tarkennusten huolellinen toteuttaminen vaati lisäaikaa. Siksi ministeriön harkittavaksi ehdotettiin kyseisen lakiehdotuksen poistamista valtioneuvoston istunnosta.

Teksti: STT/Aliisa Uusitalo