Karhujahtiriidasta tuli ikiliikkuja: ministeriö lisää kaatolupia, oikeus pysäyttää ne

Maa- ja metsätalousministeriö ja hallinto-oikeus jumiutuvat yhä tiukemmin pattitilanteeseen karhujen kaatoluvista. Tänä syksynä karhunmetsästys ei toteudu, ensi vuodelle lupamääriä todennäköisesti nostetaan – ja oikeus voi pysäyttää nekin.

Metsästyslakiin tehtiin keväällä muutoksia, joilla oli tarkoitus helpottaa karhujen kannanhoidollista metsästämistä poikkeusluvilla. Viime viikolla Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti kuitenkin kaikki Riistakeskuksen kontioista tekemät poikkeuslupapäätökset täytäntöönpanokieltoon.

Tämä suututti itärajan metsästäjiä ja kansanedustajia, koska nallekanta on vahvistunut viime vuosina huomattavan paljon, ja eläimiä liikkuu asutuksenkin luona aiempaa enemmän.

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä arvioi STT:lle, että kiista kauden kaatoluvista etenee vielä mahdollisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Niemen mukaan oli hyvin todennäköistä, että poikkeusluvista valitetaan myös lakimuutoksen jälkeen.

- Ja jos on valitusoikeus, niin lähes systemaattisesti ovat hallinto-oikeudet täytäntöönpanokieltoja asettaneet. Tämä ei vielä tarkoita, että lainmuutos olisi epäonnistunut, Niemi kertoo.

ITÄ-SUOMEN hallinto-oikeus teki välipäätöksensä luonnonsuojeluyhdistysten tekemien valitusten vuoksi. Hallinto-oikeuden mukaan sen mahdollisuudet tosiasiallisen oikeussuojan antamiseen vaarantuisivat ilman täytäntöönpanokieltoa.

Toimeenpanokiellot ovat yleisiä, ja muun muassa etujärjestö Metsästäjäliitto on jo pitkään arvostellut poikkeusluvituksen toimivuutta.

Suomen riistakeskus tulee hakemaan täytäntöönpanokieltojen kumoamista. Metsästäjien kannalta päätökset tulevat myöhässä ja kauden kaatoluvat jäävät saamatta.

Ensi kaudelle pyyntikiintiöitä todennäköisesti nostetaan entisestään, jos ja kun tämän vuoden kiintiöt jäävät täyttämättä.

Keväisen lakimuutoksen tavoitteena oli muun muassa helpottaa karhujen kaatolupien saamista sosioekonomisin perustein. Ministeriön virkamiesten mukaan laki näyttää toimivan tarkoitetulla tavalla. Vasta oikeuden päätösten jälkeen he voivat arvioida lainsäädännön onnistumista.

Yksi vaihtoehto olisi Suomen karhukannan suojelutarpeen uudelleenarviointi EU-tasolla.

- Nyt on käytävä hallinto-oikeusprosessi läpi ja vasta sitten tehdä arvioita siitä, onko uusille lainmuutoksille tarvetta vai pitääkö lähteä ajamaan EU:n direktiivin liitteen muutosta, Niemi sanoo.

LUONNONVARAKESKUS oli arvioinut, että karhuja olisi tänä syksynä Suomessa noin 2 300 yksilön verran.

Lisäyksen takia karhukannan hoitosuunnitelmaa päivitettiin tänä vuonna ja metsästyskiintiöitä nostettiin.

Pyyntikiintiö tulevalle kaudelle olisi ollut kaikkiaan 285 karhua, joista 85 olisi ollut poronhoitoalueella. Poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnettiin kuitenkin lupia vain itäiselle kannanhoitoalueelle 129 karhun metsästämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan, että ensi kaudelle kiintiöitä todennäköisesti nostetaan entisestään, jos ja kun tämän vuoden kiintiöt jäävät täyttämättä.

Kannanhoidollisella metsästyksellä haluttaisiin muun muassa lisätä karhun ihmisarkuutta. Riistakeskukselta kerrottiin heinäkuussa STT:lle, että karhut tulevat aiempaa useammin ihmisten pihoille.

Myös poliisin tekemät ja määräämät häirikköeläinten karkotukset ja suurriistatehtävät ovat lisääntyneet.

Hyvä marjavuosi voisi pitää karhut metsissä. Pian voidaan kuitenkin viranomaisten mielestä olla pisteessä, jossa petojen aiheuttamilta turvallisuusongelmilta ei enää vältytä.

- Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla tai poliisin karkotus- ja tappomääräyksillä karhukannan kasvuun ei voida vaikuttaa, Sami Niemi sanoo.

Teksti: STT / Laur Forsén