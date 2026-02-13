Kauppa vastaa ministerille – ”Hyvään lainsäädäntöön kuuluu vaikutusten arviointi”

Kauppa ei Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan esitä perusteettomia väitteitä elintarvikemarkkinalain vaikutuksista. Järjestö vastaa tiedotteessaan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille (kd.), joka katsoi Demokraatin haastattelussa kaupan näkevän lakihankkeessa olemattomia uhkakuvia. Demokraatti Demokraatti

Essayah myös totesi, että elintarvikemarkkinalain muutoksesta levitetään julkisuudessa väärää tietoa esimerkiksi väittämällä, että laki nostaisi ruuan hintaa tai kieltäisi kauppojen private label -tuotteet.

Päivittäistavarakauppa ry sanoo tiedotteessaan, että kauppa ei esitetä perusteettomia kehityskulkuja.

– Kyse ei ole kaupan yksipuolisesta näkemyksestä, vaan laajasta huolesta sääntelyn oikeudellisista ongelmista ja kilpailupoliittisista vaikutuksista kilpailuun ja kuluttajiin. Ongelmakohdat, joita kauppa on tuonut esiin, ovat myös viranomaisten tunnistamia: näkemyksensä ovat esittäneet muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, markkinaoikeus, Kuluttajaliitto ja lainsäädännön arviointineuvosto, liitto sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on useissa yhteyksissä todennut, että kaupan omat merkit lisäävät kilpailua ja alentavat kuluttajahintoja.

– Nyt ehdotettu sääntely toimisi päinvastoin: omia merkkejä koskevat epäselvät rajoitukset voisivat lisätä markkinoille tulon esteitä, vahvistaisivat kansainvälisten brändien neuvotteluvoimaa, supistaisivat valikoimaa ja vähentäisivät hintakilpailua.

ESSAYAHIN mukaan lakimuutoksen tavoitteena on oikeudenmukaisempi tulonjako ja hyvän kauppatavan vastaisen toiminnan kitkeminen. Lakimuutoksella pyritään ministerin mukaan muun muassa suojaamaan tuottajien innovaatioita kieltämällä reseptietojen pyytäminen. Tuottajaa ei voida jatkossa pakottaa myöskään tekemään myymästään tuotteesta kaupalle private label -versiota. Lailla tavoitteena on lisäksi kohtuullisemmat sopimukset.

Päivittäistavarakauppa syyttää hallitusta vaikutusarviointien laiminlyönnistä.

– Huolet mahdollisen lakiuudistuksen vaikutuksista kuluttajiin tai tuontiin eivät ole asioita, joita vain kauppa on nostanut esiin. Ei tarvitse myöskään lukea kuin asiaa koskevien uutisten kommenttiosioita, jotta ymmärtää, kuinka paljon mahdolliset negatiiviset vaikutukset huolettavat kuluttajia. Hyvään lainsäädäntöön kuuluu vaikutusten arviointi – miksi tämän lain kohdalla se halutaan jättää tekemättä, toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoo liiton tiedotteessa.

Huoli elintarvikemarkkinalain vaikutuksista ei Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan ole yksittäisen toimialan retoriikkaa. Se liittyy laajempaan kysymykseen: sääntelyä ollaan laajentamassa ilman, että lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia on arvioitu kokonaisvaltaisesti.

– Huolta lain mahdollisista kuluttajavaikutuksista ei pidä hiljentää perusteettomilla väitteillä hintasignaloinnista. Lain vaikutuksista ruoan hintaan pitää voida käydä avointa keskustelua – mieluiten niin, että pohjana olisivat viranomaisten arvioinnit, liitto sanoo.