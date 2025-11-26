Kotimaa
26.11.2025 10:06 ・ Päivitetty: 26.11.2025 10:06
Kela: Johtamisselvitys etenee jo, emme viivyttele
Kela kertoo, että sen hallitus on jo päättänyt hankkia laitoksen johtamista koskevan ulkopuolisen selvityksen. Asiaa ei enää kierrätetä Kelan valtuuston kautta.
Mediassa liikkuneen väitteen mukaan selvityksen hankkimisesta päättäisi Kelan torstaina kokoontuva valtuusto. Kelan mukaan väite ei pidä paikkaansa, ja hallitus on jo pannut asian tulille.
Kela huomauttaa, että selvityksen teettäminen ja siihen liittyvät päätökset kuuluvat hallituksen päätösvaltaan. Selvitystä on tarkoitus käsitellä hallituksen seuraavassa kokouksessa 16. joulukuuta.
KELAN VALTUUSTO kuulee torstaina pääjohtaja Lasse Lehtosta viime aikojen julkisuudessa käydyistä keskusteluista.
Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä ovat herättäneet tiukkaa keskustelua, koska Kelan työntekijät ovat kokeneet ne loukkaaviksi.
