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Politiikka

6.7.2026 09:26 ・ Päivitetty: 6.7.2026 09:37

Keskustalta yllätystoive: Armeija sukupuolineutraaliksi ja yksi uusi varuskunta pystyyn

Puolustusvoimat
Vapaaehtoiseen asepalvelukseen on tällä vuosikymmenellä hakenut vuosittain 1000-1600 naista.

Miesten vähenemisen takia Suomen pitää alkaa kehittää asevelvollisuutta sukupuolineutraaliksi, vaatii keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi. Naissotilaiden lukumäärän lisäys johtaa hänen mukaansa siihen, että tänne tarvitaan myös ainakin yksi uusi varuskunta.

Demokraatti

Demokraatti

Kempin mukaan puolustusvoimien tavoite 330 000:sta reserviläisestä ei kohta enää toteudu, jos asepalvelusta yritetään jatkaa perinteiseen tapaan miesten pakko-otolla ja naisten vapaaehtoisuudella.

Maanantaina 9700 alokasta aloitti taas palveluksensa maavoimien joukko-osastoissa eri puolilla Suomea. Merivoimiin tuli 1700 ja ilmavoimiin 800 alokasta.

Vapaaehtoiseen palvelukseen maavoimissa haki tämän vuoden tammikuussa 1360 naista, ja heistä ehkä vain 600-700 on ehtinyt mukaan heinäkuun saapumiserään.

– Armeija tarvitsee naisia, joten vapaaehtoinen järjestelmä ei enää riitä. Meidän on edistettävä määrätietoisesti sukupuolineutraalia palvelusvelvollisuutta, Kemppi sanoo tiedotteessaan.

Kaikille sukupuolille tasa-arvoinen asepalvelus on käytössä muun muassa Norjassa.

PUOLUSTUSVOIMAT on suhtautunut penseästi naisten palveluksen pakollisuuteen, ja perustellut että sen kouluttajamäärät ja tilat eivät nykyisellään riittäisi koko ikäluokan mukaan ottamiseen.

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Kempin mielestä tämä pulma voidaan ratkaista purkamalla Jyrki Kataisen (kok) hallituksen 2010-luvulla tekemiä leikkauspäätöksiä.

Tuolloin joukko-osastoja lakkautettiin ja koulutusta keskitettiin tehostamissyistä suuriin jättivaruskuntiin. Niitä ei voi määrättömästi enää kasvattaa.

– Kasvava koulutusmäärä edellyttää uuden varuskunnan perustamista, Kemppi sanoo tiedotteessaan.

Hän vetoaa myös siihen, että Ukrainan sotakokemusten perusteella joukkojen hajauttaminen pienempiin ja vaikeammin tuhottaviin osiin on turvallisempaa.

Varuskunnan pitää Kempin mielestä sijaita tärkeiden liikenneväylien solmukohdassa ja logistisesti järkevässä paikassa.

Keskustaa ei haitanne, jos paikka löytyisi jostain keskustalle tärkeästä maakunnasta.

Juttua muokattu klo 12:36, lisätty maininta meri- ja ilmavoimien alokasmääristä.

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