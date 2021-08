”Keskustan ehdotus on pöyristyttävä” – Heinäluoma näkee puolueen suuntaavan suurten kaupunkien ryöstöretkelle

Keskusta on suuntaamassa suurten kaupunkien ryöstöretkelle, kun puolue tahtoo romuttaa suurten kaupunkien MAL-sopimukset hallitusohjelman vastaisesti, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskusta ehdottaa nykyisten maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten tilalle maakuntien sopimuksia, joista muodostuisi kansallinen ilmastosopimus. Heinäluoma kritisoi tiedotteessaan, että keskusta haluaa runnoa massiivisen rakenneuudistuksen läpi vielä tämän hallituskauden aikana.

– Keskustan ehdotus on pöyristyttävä. Alueiden kehittäminen on aina pitkäjänteistä ja ennakoivaa työtä. MAL-sopimusjärjestelmän romuttaminen muutamassa vuodessa sotii täysin tätä periaatetta vastaan. Alueiden täytyy voida luottaa siihen, että järjestelmän perusta on vakaa, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoman mukaan ehdotus lisäksi poikkeaa räikeästi yhdessä sovitusta hallitusohjelmakirjauksesta, jonka mukaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen kumppanuutta jatketaan ja niiden sitovuutta vahvistetaan. Hän muistuttaa MAL-sopimusten olevan kaupungeille tärkeitä työkaluja riittävän asuntorakentamisen varmistamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä joukkoliikenteeseensä panostamisen kannalta.

– MAL-sopimukset ovatkin nykyisessä muodossaan paljon keskustan ehdotusta tehokkaampi ilmastopolitiikan väline. Hyvää ei kannata korjata rikkinäiseksi, Eveliina Heinäluoma huomauttaa.

Maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtäviä ilmastotoimia on turha asetella vastakkain.

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n vasta julkaistu raportti ilmastonmuutoksen tilasta on Heinäluoman mukaan vakava ja siihen tulee vastata. Hän katsoo, että ”keskustan heitto” ei todennäköisesti edistäisi hyvää kehitystä, vaan vaikutukset päästöihin olisivat negatiiviset.

Heinäluoma huomauttaa, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko itsekin sanoo, että suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa.

– Miksi MAL-sopimusten rahat tulisi siis ohjata kaupunkien sijaan maakuntiin?

Heinäluoman mielestä maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtäviä ilmastotoimia on turha asetella vastakkain, kuten keskusta hänen mukaansa tekee. Hän toteaa, että kestävä yhteiskuntarakenne saavutetaan paikallisen tason tehokkaalla yhteistyöllä siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat.

– Ihmettelenkin, miksi keskusta haluaa tieten tahtoen toimia hallitusohjelman vastaisesti? Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan niin, ettei alueita aseteta napit vastakkain. Tällä linjalla on syytä edetä vastedeskin.