21.8.2025 09:59 ・ Päivitetty: 21.8.2025 09:59

Keskustan Kurvinen muisti kokouspuheessaan Eemeli Peltosta: ”Asiat mittasuhteisiin ja lisää inhimillisyyttä politiikkaan”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Antti Kurvinen toivoi päättäjien olevan vielä enemmän ihmisiä toisilleen myös silloin, kun he ovat eri mieltä.

Keskustan eduskuntaryhmä muisti tiistaina kuollutta SDP:n kansanedustajaa Eemeli Peltosta, kun ryhmä kokoontui torstaina kesäkokoukseensa Kokkolaan. Ryhmä piti kokouksensa alussa hiljaisen hetken Peltoselle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi avauspuheessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esitti ryhmän osanotot ja toivotti voimia Peltosen omaisille ja läheisille.

Kurvinen sanoi, että Peltosen äkillinen, järkyttävä menehtyminen muistuttaa elämän rajallisuudesta ja arvaamattomuudesta.

-  Siitä, miten kaikki voi silmänräpäyksessä olla toisin, Kurvinen lausui.

KURVINEN sanoi, että eduskunta on pohjimmiltaan työyhteisö siinä missä muutkin, ja kansanedustajat ihmisiä iloineen ja suruineen.

-  Suru-uutiset laittavat asioita mittasuhteisiin, hän sanoi.

Hän toivoi päättäjien olevan vielä enemmän ihmisiä toisilleen myös silloin, kun he ovat eri mieltä.

-  Pari piirua inhimillisyyttä lisää politiikkaan ei ylipäätään olisi pahitteeksi. Sanon tämän muistutuksen erityisesti omalle puolueellemme ja henkilökohtaisesti itselleni.

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti oman puheensa aluksi osanottonsa suru-uutisen johdosta. Hän sanoi tilanteen olevan raskas.

-  Vaikka Eemeli ei ole enää keskuudessamme, hyvät muistot elävät aina, Kaikkonen sanoi.

30-vuotias Peltonen teki tiistaina itsemurhan eduskunnassa. Hän oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta.

