Keskustan Kurvinen muisti kokouspuheessaan Eemeli Peltosta: ”Asiat mittasuhteisiin ja lisää inhimillisyyttä politiikkaan”

Lisäksi avauspuheessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esitti ryhmän osanotot ja toivotti voimia Peltosen omaisille ja läheisille.

Kurvinen sanoi, että Peltosen äkillinen, järkyttävä menehtyminen muistuttaa elämän rajallisuudesta ja arvaamattomuudesta.

- Siitä, miten kaikki voi silmänräpäyksessä olla toisin, Kurvinen lausui.

KURVINEN sanoi, että eduskunta on pohjimmiltaan työyhteisö siinä missä muutkin, ja kansanedustajat ihmisiä iloineen ja suruineen.

- Suru-uutiset laittavat asioita mittasuhteisiin, hän sanoi.

Hän toivoi päättäjien olevan vielä enemmän ihmisiä toisilleen myös silloin, kun he ovat eri mieltä.