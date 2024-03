Keskustan puheenjohtajakisa käyntiin – Tuomas Kettunen ehdolle

Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen asettuu ehdolle keskustan puheenjohtajaksi. Puolue valitsee uuden johdon ensi kesän puoluekokouksessa. Puheenjohtaja Annika Saarikko ei tavoittele jatkoa puheenjohtajana. Demokraatti Demokraatti

Kettunen on keskustan toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä ja keräsi vaalipiirinsä keskustalaisista eniten ääniä.

Kettunen kertoo tiedotteessan huolestaan Suomen kahtiajakautumisen jyrkkenemisestä. Hänen mukaansa suomalaiset alkavat väsyä vastakkainasetteluun. Erityisesti hän on huolissaan vasemmisto-oikeisto-jaottelun repivyydestä, joka näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Suomi tarvitsee vahvaa Keskustaa, joka nousee riitelyn yläpuolelle. Toimii jakautuvan kansan yhdentymisen puolesta. Palauttaa Suomeen sopimisen kulttuurin ja lopettaa alati kärjistyvän riitelyn. Keskellä oleminen ei ole helppoa, se on nähty viime vuosina. Mutta siihen pitää pyrkiä, kun äärilaidat ryskyvät ja repivät tätä maata kappaleiksi. Maltillisella keskilinjan politiikalla tämä maa on mennyt aina eteenpäin, hän sanoo tiedotteessa.

Kettunen kuvaa, ettei keskustan pidä olla äänestysautomaatti, vaan keskusteleva ja kuunteleva kansalaisten vaikuttamisväylä.

– Sellainen minun johtamani keskusta on. Ihan jokainen suomalainen on minulle yhtä tärkeä ja jokaisen suomalaisen tuki saman arvoinen. Minulle ei ole väliä onko ihminen keskustan jäsen vai ei. Tärkeintä on, että hän haluaa lopun Suomen jakautumiselle ja haluaa maltillista ja rakentavaa politiikan suuntaa, Kettunen sanoo.

– Keskittämisen kylmää kyytiä olemme nähneet ja tulemme sen konkreettisesti kokemaan seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Keskusta tulee tekemään kaikkensa tämän suunnan torppaamiseksi.