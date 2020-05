Keskustasta jyrähdys poliittisten irtopisteiden kerääjille: ”Kaiken alasampuminen ei pitkälle kanna”

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toteaa, että Vesa Vihriälän professoriryhmän raportin kanssa näyttää käyvän samalla tavalla kuin monesti aiemmin.

– Osa keskustelijoista kiirehtii ampumaan yksittäisiä esityksiä alas kokonaisuuteen huolellisesti perehtymättä, Pirkkalainen kritisoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa ”tällainen on kieltämättä helppoa politiikantekoa”.

– Se ei kuitenkaan tee oikeutta sille, kuinka vakava ja poikkeuksellinen Suomen tilanne on. Kriisi koettelee suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin ja nyt jos koskaan tarvitaan laajaa ja perusteellista keskustelua Suomen tulevaisuudesta eri alojen parhaita asiantuntijoita kuunnellen.

Keskusta käy Pirkkalaisen mukaan läpi professoriryhmän esitykset sillä vakavuudella ja ennakkoluulottomuudella, jota tästä kriisistä selviytyminen edellyttää.

– Osa esityksistä on sellaisia, joita myös meidän on vaikea hyväksyä. Niiden välitön tyrmääminen poliittisten irtopisteiden keräämiseksi ei kuitenkaan palvele Suomen etua.

Keskustan puoluesihteeri arvioi, että Suomen nostaminen takaisin jaloilleen on mahdollisuus muuttaa myös politiikan toimintatapoja.

– Ja itse asiassa se on välttämätöntä. Lyhytsihtisellä julkisuuspolitiikalla ja erilaisten vastakkainasettelujen rakentelulla tämä maa ei nouse. Tarvitaan tietopohjaista päätöksentekoa, valmiutta laittaa asioita tärkeysjärjestykseen radikaalisti muuttuneissa oloissa sekä ennen muuta yhteistyötä.

Hän pitää hyvänä, että hallitus on asettanut koronatyön tueksi tiedepaneelin. Sen tehtävä on katsoa myös sitä, miten korona on vaikuttanut yksilöihin ja yhteisöihin.

– Korona on koskettanut talouden lisäksi myös ihmisten mieliä ja yhteisöjen toimintaa. Keskusta odottaa avoimin mielin myös tiedepaneelin tulevia ehdotuksia.

Keskusta kutsuu kesällä koolle webinaarin, johon pyydetään eri alojen tutkijoita kommentoimaan, haastamaan ja tuomaan uusia tulokulmia tähän nyt esitettyyn näkökulmaan.

– Vaikeista asioista selvitään puhumalla ne läpi, Pirkkalainen korostaa tiedotteessa.