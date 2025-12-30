Ulkomaat
30.12.2025 13:30 ・ Päivitetty: 30.12.2025 13:30
Kiina jatkoi sotaharjoituksiaan – Taiwanin mukaan saartoharjoitus ei onnistunut
Kiina jatkoi tiistaina Taiwanin ympärillä laajoja sotaharjoituksiaan, joissa se pyrki simuloimaan Taiwanin keskeisten satamien saartoa. Harjoitusten toisena päivänä Kiina laukaisi ohjuksia sekä sijoitti sotilaslentokoneita ja laivaston aluksia Taiwanin ympärille.
Manner-Kiinan kyljessä sijaitsevalla Pingtanin saarella uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät, kuinka ainakin kymmenen rakettia laukaistiin tiistaiaamuna paikallista aikaa. Kiinan asevoimat ilmoitti pian tämän jälkeen tehneensä pitkän kantaman ammuntaharjoituksia Taiwanin pohjoispuolella.
Kiina kertoi käyttäneensä harjoituksessa muun muassa hävittäjiä ja pommikoneita. Taiwanin puolustusministeriö kertoi tiistaiaamuna paikallista aikaa, että se oli havainnut viimeisen vuorokauden aikana saaren ympäristössä 130 Kiinan sotilaslentokonetta sekä 14 laivaston alusta ja kahdeksan määrittelemätöntä hallinnon alusta.
Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan ja on uhannut vallata sen sotilaallisella voimalla.
Taiwanilaisen puolustusvirkamiehen mukaan Kiina ei onnistunut harjoituksessaan saartamaan Taiwania.
- Mitä tulee heidän aikomukseensa asettaa saarto, uskon että rannikkovartiostomme on jo nimenomaisesti todennut, että tätä saartoa ei pohjimmiltaan tapahtunut, sanoi puolustusministeriön tiedusteluosaston edustaja Hsieh Jih-sheng toimittajille.
Kaksipäiväisen sotaharjoituksen oli määrä päättyä tiistaina.
Taiwan on tuominnut sotaharjoitukset voimakkaasti.
TUOREIMPIA sotaharjoituksia edelsi aiemmin joulukuussa Yhdysvaltojen ilmoitus suuresta asekaupasta Taiwaniin.
Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi tiistaina Pekingissä pitämässään puheessa, että Kiinan on vastustettava voimakkaasti Yhdysvaltain laajamittaista asemyyntiä Taiwanille. Ulkoministeri julisti, että kaikki yritykset estää Kiinan ja Taiwanin yhdistäminen päätyvät väistämättä epäonnistumiseen.
Taiwanin presidentti Lai Ching-te puolestaan sanoi tiistaina sosiaalisessa mediassa, että Taiwan ei aio laajentaa konfliktia tai lietsoa erimielisyyksiä.
