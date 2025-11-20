Kiista Marinin hallituksen törsäilystä – nyt tulee VTV:n vastaus arvosteluun

Keskustelu Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n raportista ja Marinin hallituksen väitetystä törsäämisestä jatkuu. Rane Aunimo Demokraatti

VTV julkisti eilen raportin, jonka mukaan yli puolet koronakriisin varjolla tehdyistä 40 miljardin menolisäyksistä liittyi vuosina 2020-2023 muuhun kuin kriisin hoitamiseen.

Tänään muun muassa SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi, että VTV:n raporttia käsiteltiin julkisuudessa väärien tietojen pohjalta.

– VTV:n tarkastelussa on pelkästään menot, mikä on hyväksyttävä näkökulma, mutta se ei huomioi tuloja lainkaan ja se vääristää vielä tätä keskustelua, hän sanoi Demokraatille.

Hän korosti, että inflaatio nosti kaikki menoja. Mäkynen ylipäänsä arvioi, että pysyvät menolisäykset olivat harkittuja ja hallitusohjelmaan kirjattuja.

– Ei ole mitään sellaista, että näiden koronapoikkeusten varjolla olisi tehty mitään ylimääräisiä pysyviä menolisäyksiä. Se on virhetulkinta VTV:ltä.

Sekä Mäkynen että Niemelä kiinnittävät huomiota siihen, että VTV:n raportissa arviointi päättyy jo vuoteen 2024. Niemelän mukaan VTV laski mukaan kaiken menojen kasvun ja myös sellaisen, josta Marinin hallitus ei erikseen päättänyt.

VANHEMPI EKONOMISTI Suvi Kangasrääsiö näyttää vastaavan keskusteluun torstaina julkaisussa blogikirjoituksessa.

– Suomessa koronapandemiaan vastattiin ennen kaikkea kasvattamalla valtion budjetin menotasoa. Tulotoimia ei juuri käytetty. Juuri tämän takia menolisäykset kiinnostavat – ne olivat Suomessa pääasiallinen talouden tukemisen väline koronakriisissä.

– Tarkastelu loppuu vuoteen 2024, koska se on viimeisin saatavilla oleva vuosi, jonka budjetoidut luvut olivat tarkentuneet siinä vaiheessa, kun VTV sai aineiston valtiovarainministeriöltä.

Kangasrääsiön mukaan automaattiset muutokset nostavat menotasoa vain osittain.

– Vastaavia automaattisia muutoksia tapahtuu joka vuosi, eivätkä ne selitä menotason nousun kiihtymistä vuosina 2020-2024. Myöskään kiihtynyt inflaatio ei yksinään selitä menojen kasvua, joka kohdistui kunnille, valtion toimintamenoihin ja puolustukseen, sillä menot nousivat myös reaalisesti, mikä näkyy saamistamme tuloksista.