25.9.2025 11:30 ・ Päivitetty: 25.9.2025 11:45

Kiistelty sudenmetsästysesitys lähtee lausuntokierrokselle

iStock
Hallitus on helpottamassa suurpetojen metsästystä.

Hallitus ehdottaa metsästyslakiin muutoksia sudenmetsästyksen helpottamiseksi ja susien nykyisen rauhoituksen poistamiseksi. Muutos tulisi voimaan ensi vuoden syksyllä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uudistuksen jälkeen susikantaa voisi säädellä alueellisten metsästyskiintiöiden avulla, niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen kautta.

Nykyisin susia on saanut metsästää vain erikseen haettavilla poikkeusluvilla petojen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi.

Lakimuutoksessa poistuisi myös suden ympärivuotinen rauhoitus.

Esitysluonnokseen voi antaa lausuntoja lokakuun loppupuolelle saakka. Eehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. elokuuta 2026.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoi aiemmin tällä viikolla aikovansa esittää suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista jo ensi vuoden alusta. Kiintiömetsästys toteutettaisiin Essayahin mukaan lakimuutoksen myötä asetuksella. Essayah kertoi asiasta Facebook-sivullaan.

NYT LAUSUNTOKIERROKSELLE lähtevän esityksen mahdollistaa suden suojeluaseman viimeaikainen muutos EU-lainsäädännössä.

EU:n ministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa suden suojeluaseman alentamisen luontodirektiivissä täysin suojellusta lajista suojelluksi lajiksi.

Näin ollen suden tappaminen ei vaadi enää poikkeuslupaa, vaan sudesta tulee pyyntiluvalla metsästettävä laji, jolle määritellään metsästysaika.

Eduskunta hyväksyi aiemmin keväällä metsästyslakiin muutoksia, joilla pyrittiin helpottamaan erityisesti karhun, suden ja ilveksen kannanhoidollista metsästystä.

Muun muassa Metsästäjäliitto on kritisoinut muutoksia riittämättömiksi suurpetojen poikkeuslupien kumoamisten vuoksi. Lisäksi poliisi on pitänyt susi- ja karhukantojen viimeaikaista kasvua ongelmana.

Esimerkiksi elokuussa Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti täytäntöönpanokieltoon kaikki Riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset karhujen metsästämisestä. Hallinto-oikeus teki välipäätöksensä luonnonsuojeluyhdistysten tekemien valitusten vuoksi.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkistaa tuoreen arvion susikannan tilanteesta ensi viikon tiistaina.

