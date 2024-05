Kirjavisa: Monikulttuurisuuden siunauksia

Vuolas vihjailu kirjailijan monikulttuurisuudesta taisi ollaavain siihen, että nyt saatiin vastauslaariin saatiin kevätsesongin ennätyssato.

Taina Ukkonen näyttää ratkaisumallia.

“Tämänkertaisen kirjavisan teos on Jhumpa Lahirin Tulvaniitty, joka ilmestyi vuonna 2013, suomeksi Sari Karhulahden kääntämänä 2014.

Kirjailijan tiesin heti vihjeen perusteella, kirjaa varten piti käydä kirjastossa vähän selailemassa. Olen lukenut kaikki Lahirin suomennetut teokset (Tämä siunattu koti, Tuore maa, Kaima ja Missä milloinkin), muttei en varmasti muistanut, mistä sitaatti oli.

Sitaatissa mainittu Subhas on vanhempi kahdesta veljeksestä, joiden tarinan kirja kertoo. Subhas lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan, pikkuveli Udayan jää Intiaan ja liittyy äärivasemmistolaiseen liikkeeseen. Valitettavasti en enää muista kirjan tarinasta oikein mitään, parasta lukea se uudestaan.”

Myös Raila Rinne pohdiskeleekirjailijan kulttuuritaustan merkitystä ja täydentää faktoja.

“Siirtolaisuus, erilaisten kulttuurien törmääminen ja perheen merkitys toisaalta idässä, toisaalta lännessä ovat keskeisiä teemoja kaikissa Lahirin kirjoissa. Hän on taiteessaan mainiosti hyödyntänyt sukunsa elämänkokemuksia eri maissa. Jhumpa Lahiri on etniseltä taustaltaan intialainen, syntynyt Lontoossa 1967 ja muuttanut USA:han jo varhain. Pitkään hän asui New Yorkin Brooklynissä. Nykyisin Lahiri perheineen asuu Roomassa. Suomessa hän vieraili lyhyesti esittelemässä Tulvaniityn suomennosta keväällä 2014.

Visasitaatin Subhash on toinen Jhumpa Lahirin hienon romaanin Tulvaniitty päähenkilöistä. Kirja kertoo kahdesta Intian Kolkatassa (Kalkutassa) elävästä veljeksestä, Subhashista ja Udayanista. Aikuistuessaan heidän tiensä erkanevat: S. lähtee USA:han opiskelemaan, U. jää kotimaahan. Monesti palkittu romaani kuvaa näiden erilaisten miesten elämänvaiheita, valintoja, arvoja ja läheisiä ihmisiä. Jäntevän mutta värikkään kerronnan kyydissä lukija pääsee syvälle 1960- ja 1970-lukujen vaihteen kiistoihin ja perhetraditioihin.