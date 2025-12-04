Kiurulta tiukat terveiset valtioneuvostoon – ”Kannattaisi jokaisen vilkaista ensin omaan peiliin”

Teknologian käyttöä vanhustenhuollossa koskeva lakiesitys ei ehdi valtion ensi vuoden budjettiin. Esityksestä mietintövastuussa oleva eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) siirsi torstaina lakiesityksen käsittelyn viikolla eteenpäin. Demokraatti Demokraatti

Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan lykkääntymisen syynä ovat perustuslailliset ongelmat.

Valiokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon (kok.) mukaan kolmesta vielä StV:n käsittelyssä olleesta budjettilaista kahden, eli apteekkeja ja toimeentulotukea koskevien esitysten, pitäisi vielä ehtiä budjettiin.

– Esitin, että tänään oltaisiin järjestetty ylimääräinen kokous kyselytunnin jälkeen mutta sitä vastustettiin, niin sitä ei voi silloin esittää puhemiesneuvostolle, Laiho sanoi toimittajille.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä toimittanut kaikkia apteekkiesitykseen liittyviä vastineita valiokunnalle, joten käsittelyä ei ole voitu tänään jatkaa.

– Tästä kyllä keskusteltiin, että tulisiko jo vetää johtopäätöksiä siitä, että keskeytetäänkö käsittely, mahdollisesti tilataanko uusia lausuntoja, jopa perustuslakivaliokunnan lausuntoa tai jatketaanko asian käsittelyä, kun kokonaisuus on selvillä. Nyt joitakin yksityiskohtia vielä odotetaan, ne eivät mielestäni kokonaisuutta ratkaise. Valiokunta päätyi keskustelun jälkeen siihen, että jäisimme vielä odottamaan apteekkitalouden lisäselvitysten kokonaisuutta, niitä aivan viimeisiäkin seikkoja, Kiuru sanoi.

LAIHON mukaan vanhustenhuoltoa koskevan esityksen siirtymisellä on suuri budjettivaikutus. Valtiovarainvaliokunta käy budjettilait läpi ensi viikon alussa.

– Budjetissa täytyy hoitaa se vaje, minkä se aiheuttaa. Kun se käsitellään keväällä, budjettivaikutukset eivät häviä kokonaan. Kun se saadaan voimaan loppukeväästä, sitten sieltä tulee niitä sopeutuksia.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) syytti vanhustenhuoltoa koskevan esityksen siirtymisestä puheenjohtaja Kiurua, joka ei ministerin kritiikkiä allekirjoittanut. Kiurun mukaan Juuso ei ymmärrä, että hänen omassa lakiesityksessään on niin paljon perustuslaillisia ongelmia, että perustuslakivaliokunta on todennut sen perustuslain vastaiseksi.

– Edes Kiuru ei pysty muuttamaan esityksiä perustuslain vastaisiksi, koska minulla ei sitä samaa ministerin tehtävää ja ministerin tehtävän velvollisuutta ei ole.

– Toivoisinkin jälleen terveisinä valtioneuvostoon, että sekä ministeri Juuso että ministeri Grahn-Laasonen onnistuisivat tuomaan tänne sellaisia budjettilakeja, jotka eivät olisi perustuslaillisesti ongelmissa. Kyllä kannattaisi jokaisen vilkaista ensin omaan peiliin, Kiuru sanoi.